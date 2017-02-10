Чанов: «Акинфеев абсолютно не закрытый человек, даже наоборот»

Тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов рассказал об общении со своим бывшим учеником Игорем Акинфеевым, с которым он работал до ухода из ЦСКА. В столичном клубе Чанов работал в должности тренера голкиперов.

«Мы с Акинфеевым общаемся практически каждый день. Было время, когда он советовался со мной, теперь и я могу попросить совета у него. Футбольный, житейский, бытовой – любой. Ему уже 30 лет, сейчас молодежь взрослеет намного быстрее, чем мы когда-то. Акинфеев абсолютно не закрытый человек, даже наоборот.

Переживает ли он из-за того, что происходит в Лиге чемпионов? Сначала эта тема нами как-то обсуждалась, потом мы превратили это в шутку и забыли. Найдите такого вратаря, который столько же матчей сыграл в Лbut чемпионов! Это нормальная ситуация: где-то тащишь, где-то тебе забивают. Кстати, уже жду, когда Игорь ко мне подберется по количеству отбитых пенальти. Он уже рядышком, пускай превзойдет учителя.

«Викторыч, конечно, новость о вашем уходе – грустная. Но это жизнь, желаю, чтобы у вас в Туле все было хорошо! Знаю, Габул доволен, что вы будете с ним. Я вас уважаю и люблю, всегда на связи в любой момент. Знаю ваше отношение ко мне, поэтому вместе навсегда. Обнимаю, футбольный папа», – написал мне Игорь, когда узнал о моем уходе в «Арсенал», – рассказал Чанов.

В текущем сезоне Акинфеев провел в составе ЦСКА в Премьер-лиге 16 матчей, в которых пропустил 11 голов.