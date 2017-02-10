Черчесов: «Сборная России должна играть не только в Москве»

Пусть больше говорит как будут играть,а не где..
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен, что национальная команда должна расширять географию своих матчей.
«В контрольных играх мы хотели получить соперников достойного уровня с разных континентов. Кот-д'Ивуар – участник Кубка Африки, а сборная Бельгии и вовсе не нуждается в представлении. Мы обсуждали с Мутко тему организации матчей сборной в регионах. Сейчас строятся новые стадионы, и мы постараемся там сыграть», – подытожил Черчесов.
Напомним, что с Кот-д'Ивуаром россияне встретятся 24 марта на стадионе «Краснодар», а через четыре дня в Сочи Россия сыграет с Бельгией.