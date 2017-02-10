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    Черчесов: «Сборная России должна играть не только в Москве»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен, что национальная команда должна расширять географию своих матчей.

    «В контрольных играх мы хотели получить соперников достойного уровня с разных континентов. Кот-д'Ивуар – участник Кубка Африки, а сборная Бельгии и вовсе не нуждается в представлении. Мы обсуждали с Мутко тему организации матчей сборной в регионах. Сейчас строятся новые стадионы, и мы постараемся там сыграть», – подытожил Черчесов.

    Напомним, что с Кот-д'Ивуаром россияне встретятся 24 марта на стадионе «Краснодар», а через четыре дня в Сочи Россия сыграет с Бельгией.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.02.2017 00:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 18 февраля 2017, 17:21

      Пусть больше говорит как будут играть,а не где..

      0
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    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 10 февраля 2017, 08:59

      Встречи на хороших стадионах, о тренировки пусть в болоте.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 февраля 2017, 08:59

      Это правильно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 10 февраля 2017, 08:19

      В Сибирь их батенька, в Сибирь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 10 февраля 2017, 06:18

      YНа хороших стадионах !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 10 февраля 2017, 05:05

      Играть бы еще не забывали, а не географию учить...

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 10 февраля 2017, 01:11

      Это правильное решение ..........

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