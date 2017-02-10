Черчесов: «Сборная России должна играть не только в Москве»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен, что национальная команда должна расширять географию своих матчей.

«В контрольных играх мы хотели получить соперников достойного уровня с разных континентов. Кот-д'Ивуар – участник Кубка Африки, а сборная Бельгии и вовсе не нуждается в представлении. Мы обсуждали с Мутко тему организации матчей сборной в регионах. Сейчас строятся новые стадионы, и мы постараемся там сыграть», – подытожил Черчесов.

Напомним, что с Кот-д'Ивуаром россияне встретятся 24 марта на стадионе «Краснодар», а через четыре дня в Сочи Россия сыграет с Бельгией.