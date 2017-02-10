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  • Черчесов: «Сборная России должна играть не только в Москве»

Черчесов: «Сборная России должна играть не только в Москве»

10 февраля 2017, 00:17
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен, что национальная команда должна расширять географию своих матчей.

«В контрольных играх мы хотели получить соперников достойного уровня с разных континентов. Кот-д'Ивуар – участник Кубка Африки, а сборная Бельгии и вовсе не нуждается в представлении. Мы обсуждали с Мутко тему организации матчей сборной в регионах. Сейчас строятся новые стадионы, и мы постараемся там сыграть», – подытожил Черчесов.

Напомним, что с Кот-д'Ивуаром россияне встретятся 24 марта на стадионе «Краснодар», а через четыре дня в Сочи Россия сыграет с Бельгией.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бельгия Кот-д'Ивуар Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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VikNMar
1486678304
Это правильное решение ..........
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Аид666
1486692315
Играть бы еще не забывали, а не географию учить...
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PAVLODAR
1486696702
YНа хороших стадионах !
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firs04
1486703966
В Сибирь их батенька, в Сибирь
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VIPded
1486706370
Это правильно!
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lekseij2007
1486706392
Встречи на хороших стадионах, о тренировки пусть в болоте.
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за ЦСКА с 1980г
1487427691
Пусть больше говорит как будут играть,а не где..
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