Дмитрий Кудряшов может стать тренером «Анжи»

В руководстве «Анжи» не исключили подписания контракта с полузащитником Дмитрием Кудряшовым. В текущем сезоне 33-летний футболист еще не выступал в официальных матчах.

«Прежде всего, хочу сказать, что это нельзя назвать просмотром. Все знают Дмитрия как очень порядочного человека, который является незаменимой личностью во всех командах. Неслучайно он играл в «Спартаке» и «Спартаке-2». Мы ему очень благодарны. Он здорово помог сформировать микроклимат в команде на втором сборе.

Просто пока еще нужно понять, в каком качестве мы хотим видеть Дмитрия в клубе. Может быть, ему будет предложена должность тренера в команде. Посмотрим. Его опыт, умение налаживать микроклимат могут помочь «Анжи», – заявил спортивный директор дагестанского клуба Александр Танцюра.

«Анжи» в текущем сезоне после 17 туров занимает 11-е место в чемпионате России.