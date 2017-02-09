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    Дмитрий Кудряшов может стать тренером «Анжи»

    В руководстве «Анжи» не исключили подписания контракта с полузащитником Дмитрием Кудряшовым. В текущем сезоне 33-летний футболист еще не выступал в официальных матчах.

    «Прежде всего, хочу сказать, что это нельзя назвать просмотром. Все знают Дмитрия как очень порядочного человека, который является незаменимой личностью во всех командах. Неслучайно он играл в «Спартаке» и «Спартаке-2». Мы ему очень благодарны. Он здорово помог сформировать микроклимат в команде на втором сборе.

    Просто пока еще нужно понять, в каком качестве мы хотим видеть Дмитрия в клубе. Может быть, ему будет предложена должность тренера в команде. Посмотрим. Его опыт, умение налаживать микроклимат могут помочь «Анжи», – заявил спортивный директор дагестанского клуба Александр Танцюра.

    «Анжи» в текущем сезоне после 17 туров занимает 11-е место в чемпионате России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2017 18:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 10 февраля 2017, 00:27

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