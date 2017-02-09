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    Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива»

    Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил, что футболист отозвал свое заявление об увольнении из клуба. Как было ранее отмечено, хавбек может покинуть железнодорожников 10 февраля.

    «Миранчук отозвал из «Локомотива» заявление об увольнении. Футболист отрабатывает свой контракт, как и положено», – заявил Шпинев.

    В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2017 17:21
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 10 февраля 2017, 02:25

      Устроил тут ромашку - любишь, не любишь)

      0
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 9 февраля 2017, 22:43

      и слава богу, не нужен он Рубину с такой результативностью. да и не кому не нужен

      0
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 9 февраля 2017, 22:35

      А потом останется, потому что никуда больше не возьмут.

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 9 февраля 2017, 20:01

      А кто это?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 9 февраля 2017, 19:43

      Нигде копеечку не дают,или статистику желающие платить посмотрели...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 9 февраля 2017, 19:21

      лучше б продали за 5млн. Больше он врятли будет стоить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 9 февраля 2017, 18:56

      Меня минусовали,за то,что я назвал его проституткой! Извиняюсь! ПАТРИОТ ЛОКО!!!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > АЛЕКС 58 9 февраля 2017, 19:11

      Тоже мне нашел патриота ) Лучше ушел он из ЛОКО за какую то сумму , чем потом свободный агентом

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 9 февраля 2017, 18:55

      Больше фигней занимаются чем в футбол играют

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 февраля 2017, 18:48

      Санта-барбара продолжается!

      0
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 9 февраля 2017, 18:36

      Ушел бы уже куда нибудь и начал играть, чтоб рты закрыть, а пока что, будешь на лавке сидеть, с Палычем не забалуешь(или вообще в молодежку)

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > LOKOfanatik19 9 февраля 2017, 18:38

      да будет он выходить и при Палыче... он уже говорил, что не будет губить карьеру воспитаннику

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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > RedGreenHooligan 9 февраля 2017, 18:39

      Ну посмотрим посмотрим, если честно, ничем не запомнился Алеша на поле... так зачем его ставить в старт и вообще на поле, если уходит, да еще и ничего не показывает!

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > LOKOfanatik19 9 февраля 2017, 19:39

      чтоб карьеру парню не ломать...все таки наш воспитанник...

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