Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива»

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил, что футболист отозвал свое заявление об увольнении из клуба. Как было ранее отмечено, хавбек может покинуть железнодорожников 10 февраля.

«Миранчук отозвал из «Локомотива» заявление об увольнении. Футболист отрабатывает свой контракт, как и положено», – заявил Шпинев.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.