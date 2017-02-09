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  • Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива»

Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива»

9 февраля 2017, 17:21
22

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил, что футболист отозвал свое заявление об увольнении из клуба. Как было ранее отмечено, хавбек может покинуть железнодорожников 10 февраля.

«Миранчук отозвал из «Локомотива» заявление об увольнении. Футболист отрабатывает свой контракт, как и положено», – заявил Шпинев.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (22)
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Fanfurik
1486650562
Клоун,за его понты уже не берет ни кто ))
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Fanfurik
1486650617
В дубль его за не уважение к болельшикам и руководству на время
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Kollljan
1486650962
А понтов сколько было.
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Zeff
1486652295
Теперь в Спартак и развали его изнутри.
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sir_Alex
1486652698
Нафиг никому не нужен со своими с агентом запросами.
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Joko21
1486657303
лучше б продали за 5млн. Больше он врятли будет стоить
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BorisoW
1486658619
Нигде копеечку не дают,или статистику желающие платить посмотрели...
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Gr1goRush
1486668942
А потом останется, потому что никуда больше не возьмут.
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maxon1256
1486669393
и слава богу, не нужен он Рубину с такой результативностью. да и не кому не нужен
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Wagarti
1486682720
Устроил тут ромашку - любишь, не любишь)
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