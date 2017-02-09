Семак: «Я был в числе кандидатов на пост главного тренера сборной России»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак отметил, что не планировал этой зимой начинать тренерскую карьеру. При этом специалист знал и о рассмотрении своей кандидатуры на пост главного тренера сборной России.

«Предложение поработать в «Уфе» действительно стало неожиданным. Изначально я планировал до лета закончить свое обучение, а уже потом начать самостоятельную тренерскую карьеру. Однако никаких препятствий со стороны «Зенита», с которым я был связан контрактом, не возникло. Как таковых переговоров с «Уфой», по сути, и не было – все предложенные условия я практически сразу одобрил. Финансовый вопрос здесь не играл ключевой роли, это точно.

Что касается сборной России – я был одним из кандидатов, который рассматривался на должность главного тренера национальной команды. Я считаю, что в итоге руководство РФС сделало закономерный и правильный выбор», – заявил Семак.

Напомним, 40-летний специалист подписал с «Уфой» контракт на 1,5 года в конце декабря 2016 года.