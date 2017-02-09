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    Семак: «Я был в числе кандидатов на пост главного тренера сборной России»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак отметил, что не планировал этой зимой начинать тренерскую карьеру. При этом специалист знал и о рассмотрении своей кандидатуры на пост главного тренера сборной России.

    «Предложение поработать в «Уфе» действительно стало неожиданным. Изначально я планировал до лета закончить свое обучение, а уже потом начать самостоятельную тренерскую карьеру. Однако никаких препятствий со стороны «Зенита», с которым я был связан контрактом, не возникло. Как таковых переговоров с «Уфой», по сути, и не было – все предложенные условия я практически сразу одобрил. Финансовый вопрос здесь не играл ключевой роли, это точно.

    Что касается сборной России – я был одним из кандидатов, который рассматривался на должность главного тренера национальной команды. Я считаю, что в итоге руководство РФС сделало закономерный и правильный выбор», – заявил Семак.

    Напомним, 40-летний специалист подписал с «Уфой» контракт на 1,5 года в конце декабря 2016 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2017 16:00
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +215

      iuda 15 февраля 2017, 11:52

      А гена орлов не был?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 10 февраля 2017, 08:59

      Недоучился Сам не тренировал. А в сборную хотел. Странно

      0
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      ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > aurora5858 13 февраля 2017, 03:34

      Он не хотел в сборную.

      -1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 9 февраля 2017, 21:46

      в сборной еще успеешь - придет твое время опыта набирайся - все получится успеха тебе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 9 февраля 2017, 20:18

      По сути, всё к тому идёт...Главное, чтоб с Уфой всё получилось. А там глядишь и сборная, и топ клубы. Удачи Вам, Богданыч!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      lebron777 9 февраля 2017, 20:04

      и ты будешь тренером сборной , не долго осталось

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 9 февраля 2017, 18:44

      Как они все умнеют, когда играть заканчивают. Вон и Керж, сожалеет, что вёл себя в 27 лет неправильно. Интересно: от Кокоры дождёмся откровений лет через 7?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Tostao 9 февраля 2017, 19:52

      То, что ты написал, вообще не про Семака. Он ни когда не был раздолбаем.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > Tostao 9 февраля 2017, 21:47

      Причем здесь Семак то

      0
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      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > ijgjr 9 февраля 2017, 22:21

      Причём? А кто это даёт интервью, я что-ли? Что же он не возмущался, когда играл?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 9 февраля 2017, 18:08

      Тебе повезло с не назначением на сборную, иначе бы похоронил свою карьеру навсегда.

      5
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      Рейтинг: +148

      grafff 9 февраля 2017, 16:54

      Лучше Федю Емельяненко, он их хоть бороться научит

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 16:54

      Был, да сплыл))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      grafff 9 февраля 2017, 16:54

      давайте сразу Дзюбу, покапитанил и в тренеры!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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