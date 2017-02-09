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  • Семак: «Я был в числе кандидатов на пост главного тренера сборной России»

Семак: «Я был в числе кандидатов на пост главного тренера сборной России»

9 февраля 2017, 16:00
19

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак отметил, что не планировал этой зимой начинать тренерскую карьеру. При этом специалист знал и о рассмотрении своей кандидатуры на пост главного тренера сборной России.

«Предложение поработать в «Уфе» действительно стало неожиданным. Изначально я планировал до лета закончить свое обучение, а уже потом начать самостоятельную тренерскую карьеру. Однако никаких препятствий со стороны «Зенита», с которым я был связан контрактом, не возникло. Как таковых переговоров с «Уфой», по сути, и не было – все предложенные условия я практически сразу одобрил. Финансовый вопрос здесь не играл ключевой роли, это точно.

Что касается сборной России – я был одним из кандидатов, который рассматривался на должность главного тренера национальной команды. Я считаю, что в итоге руководство РФС сделало закономерный и правильный выбор», – заявил Семак.

Напомним, 40-летний специалист подписал с «Уфой» контракт на 1,5 года в конце декабря 2016 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Уфа Семак Сергей
Комментарии (19)
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Zeff
1486646877
Выведи Уфу в ЕК. И будешь тренером сборной. Черчесов совсем не то.
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bset
1486648341
Сборная России - это такое место, где любой тренер может закончить со своей карьерой. Поэтому в таком возрасте лучше туда не идти
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grafff
1486648453
давайте сразу Дзюбу, покапитанил и в тренеры!!!!!!!!!!!!!!!
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sir_Alex
1486648461
Был, да сплыл))
Ответить
grafff
1486648497
Лучше Федю Емельяненко, он их хоть бороться научит
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prtcs
1486652913
Тебе повезло с не назначением на сборную, иначе бы похоронил свою карьеру навсегда.
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Tostao
1486655088
Как они все умнеют, когда играть заканчивают. Вон и Керж, сожалеет, что вёл себя в 27 лет неправильно. Интересно: от Кокоры дождёмся откровений лет через 7?
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lebron777
1486659847
и ты будешь тренером сборной , не долго осталось
Ответить
Ral13
1486660724
По сути, всё к тому идёт...Главное, чтоб с Уфой всё получилось. А там глядишь и сборная, и топ клубы. Удачи Вам, Богданыч!!!
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iuda
1487148725
А гена орлов не был?
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