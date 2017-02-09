Раньери: «В игре с «Дерби» мы добились положительного сдвига»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери остался доволен выходом своей команды в 1/8 финала Кубка Англии. В следующей стадии турнира «Лестеру» предстоит сыграть с «Миллуллом».

«Сейчас у нас все идет не так, как мы рассчитывали, но сегодня мы добились положительного сдвига. «Дерби» показал хороший футбол, но мы смогли одержать важную победу. Это то, что было нам нужно, то, чего я хотел.

Наша цель – хорошо выступать во всех турнирах. Мы рассчитываем пройти дальше в Кубке Англии. В Премьер-лиге дела идут не так хорошо, но мы не имеем права на вылет. И эта победа для нас – глоток свежего воздуха, который поможет всем нам», – приводит слова Раньери BBC Sport.

Переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии «Лестер Сити» – «Дерби Каунти» завершилась в овертайме со счетом 3:1. Счет первого матча – 2:2.