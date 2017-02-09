Александр Кержаков: «Основа «Зенита» или 50 миллионов в Китае? Конечно, основа в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что предпочел бы играть в основном составе клуба из Санкт-Петербурга, чем уехать за большими деньгами в Китай.

«Смотря какие деньги. Не могу даже думать об этом, зная, что такого не произойдет

Основа «Зенита» или 50 миллионов евро в год в Китае? Конечно, основа в «Зените». Если бы «Зенит» на меня не рассчитывал и предлагал вариант в Китае – другое дело», – заявил Кержаков.

В текущем сезоне Александр провел в составе «Зенита» девять матчей в Премьер-лиге, в которых отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.