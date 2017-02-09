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    Александр Кержаков: «Основа «Зенита» или 50 миллионов в Китае? Конечно, основа в «Зените»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что предпочел бы играть в основном составе клуба из Санкт-Петербурга, чем уехать за большими деньгами в Китай.

    «Смотря какие деньги. Не могу даже думать об этом, зная, что такого не произойдет

    Основа «Зенита» или 50 миллионов евро в год в Китае? Конечно, основа в «Зените». Если бы «Зенит» на меня не рассчитывал и предлагал вариант в Китае – другое дело», – заявил Кержаков.

    В текущем сезоне Александр провел в составе «Зенита» девять матчей в Премьер-лиге, в которых отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.02.2017 08:31
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +6

      KWN37 9 февраля 2017, 16:20

      Да ладно тебе, Саня...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      veltrener 9 февраля 2017, 15:09

      да кому ты там нужен? за 50 лямов в год не поехал бы ради газового проекта?)) ну-ну)) - да тебе только помахай такой валютой и ты уже в поднебесной как миленький будешь червяков есть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 11:16

      Александр Кержаков: «Основа «Зенита» или 50 миллионов в Китае? Конечно, основа в «Зените» в Китае!»

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > sir_Alex 9 февраля 2017, 11:21

      Так все из Зенита туда перебираются!.Скоро появится Зенит-Тзянь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > АЛЕКС 58 9 февраля 2017, 11:32

      )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 9 февраля 2017, 11:07

      ДА ЕСЛИ БЫ ПРЕДЛОЖИЛИ 50 ЛЯМОВ ЗА ГОД ТЮЛЬПАНОВ САМ БЫ ЕГО ТУДА ОТПРАВИЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 9 февраля 2017, 11:04

      Молодец.

      -1
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 9 февраля 2017, 10:59

      Главная фраза- смотря какие деньги!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 9 февраля 2017, 10:51

      Лукавишь Саня?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      adekvat 9 февраля 2017, 10:36

      Вот болтун

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 февраля 2017, 10:29

      Да он так же близок к 50 лямам, как к основе ))) Не сынок это фантастика!

      0
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      Рейтинг: +128

      Denis199244 9 февраля 2017, 10:08

      Думаю этот сезон Александр доиграет в Зените а дальше свободный агент...

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