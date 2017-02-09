Агент: «Проведем пресс-конференцию, на которой Зозуля объявит свое решение»

Футбольный агент Владимир Кузьменко, представляющий интересы форварда «Бетиса» Романа Зозули, рассказал последние новости в деле своего клиента в противостоянии с ультрас «Райо Вальекано».

«Рома должен был дать окончательный ответ в понедельник, но решил взять еще несколько дней. Встречи продолжаются. Их результат и свое решение Рома объявит на пресс-конференции – мы сделаем одну большую для всех СМИ. Ее дату пока не назначали, но надеемся, что она пройдет в Севилье.

Хотя из-за большого резонанса, который вызвало это дело, Ла Лига или Ассоциация футболистов Испании, скорее всего, захотят организовать ее в Мадриде. Но хотелось бы, чтобы это было здесь, на месте. Поездки в Мадрид для Ромы сейчас не очень желательны, для его же страховки.

Мы послали запрос в ФИФА, чтобы Зозуле позволили на эти полгода заявиться в тот чемпионат, где трансферное окно еще открыто. Если просьбу удовлетворят, то у нас появятся варианты начиная от Украины и Норвегии и заканчивая Китаем и Южной Америкой.

«Райо Вальекано» отказывается платить Роману зарплату, если тот не будет играть? Я об этом пока ничего не слышал. Но если это правда, наши адвокаты сделают все возможное, чтобы так не случилось.

Достаточно и того, что со стороны «Райо» Роме был нанесен моральный ущерб, чтобы сейчас к этому добавились еще и финансовые проблемы», – сказал Кузьменко.

Ранее футболист заявил, что не связан с неонацистскими организациями.