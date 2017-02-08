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  • Бубнов считает, что сейчас ЦСКА выглядит не хуже основных конкурентов по РФПЛ

Бубнов считает, что сейчас ЦСКА выглядит не хуже основных конкурентов по РФПЛ

8 февраля 2017, 23:19
16

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что на данный момент ЦСКА выглядит не хуже основных конкурентов по РФПЛ. По его словам, команде необходимо работать над атакой.

«В целом же особого беспокойства нынешняя форма ЦСКА не вселяет, хотя видно, что работы еще предстоит немало – над атакой, прежде всего. До матча с «Зенитом» еще целый месяц, а этого времени должно хватить, чтобы травмированные вернулись в строй, а команда обкатала новые связи.

Вот если бы армейцам пришлось играть в еврокубках, тогда их состояние вызывало бы беспокойство. А так, на текущем этапе команда выглядит не хуже, чем все ее основные конкуренты в чемпионате России. Необходимо плотно поработать над взаимодействием в атаке и поиском оптимального состава, но, думаю, в ближайшие недели с этими вопросами все станет гораздо яснее», – сказал Бубнов.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 32 очка. Отставание от лидирующего в чемпионате России «Спартака» составляет восемь баллов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (16)
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VVM1964
1486585666
СОГЛАСЕН С БУБНОВЫМ , ЦСКА НЕ ВЫГЛЯДИТ ХУЖЕ ТЕРЕКА И КРАСНОДАРА , ВЕДЬ ИМЕННО ИХ ОН ИМЕЛ ВВИДУ , КОГДА ГОВОРИЛ О КОНКУРЕНТАХ .
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forward33
1486586977
А толку, что они выглядят лучше. Им даже за двойку будет сложно зацепиться. Провал первой половины, наверстать будет сложно.
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dedruz
1486587187
злопыхатели должны быть спокойны)))
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пряник929
1486587850
Первые пять туров покажут
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Александр Домаза
1486588129
посмотрим
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Parham
1486588623
Тогда нас ждет ахеренная борьба за тройку!!!
Ответить
h3LL1k
1486588629
Спартак чемпион , Зенит второе расходимся... =D
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лёха72
1486590558
ему несколько шурупиков в башке не хватает
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zico2205
1486591327
Буба в своем репертуаре...Что будет говорить,когда ЦСКА в тройку не попадет ???
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ДСА
1486607239
Спартак и Зенит вне конкуренции. А с остальными могут конкурировать.
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