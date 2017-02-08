Бубнов считает, что сейчас ЦСКА выглядит не хуже основных конкурентов по РФПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что на данный момент ЦСКА выглядит не хуже основных конкурентов по РФПЛ. По его словам, команде необходимо работать над атакой.

«В целом же особого беспокойства нынешняя форма ЦСКА не вселяет, хотя видно, что работы еще предстоит немало – над атакой, прежде всего. До матча с «Зенитом» еще целый месяц, а этого времени должно хватить, чтобы травмированные вернулись в строй, а команда обкатала новые связи.

Вот если бы армейцам пришлось играть в еврокубках, тогда их состояние вызывало бы беспокойство. А так, на текущем этапе команда выглядит не хуже, чем все ее основные конкуренты в чемпионате России. Необходимо плотно поработать над взаимодействием в атаке и поиском оптимального состава, но, думаю, в ближайшие недели с этими вопросами все станет гораздо яснее», – сказал Бубнов.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 32 очка. Отставание от лидирующего в чемпионате России «Спартака» составляет восемь баллов.