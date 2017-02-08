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    Бубнов считает, что сейчас ЦСКА выглядит не хуже основных конкурентов по РФПЛ

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что на данный момент ЦСКА выглядит не хуже основных конкурентов по РФПЛ. По его словам, команде необходимо работать над атакой.

    «В целом же особого беспокойства нынешняя форма ЦСКА не вселяет, хотя видно, что работы еще предстоит немало – над атакой, прежде всего. До матча с «Зенитом» еще целый месяц, а этого времени должно хватить, чтобы травмированные вернулись в строй, а команда обкатала новые связи.

    Вот если бы армейцам пришлось играть в еврокубках, тогда их состояние вызывало бы беспокойство. А так, на текущем этапе команда выглядит не хуже, чем все ее основные конкуренты в чемпионате России. Необходимо плотно поработать над взаимодействием в атаке и поиском оптимального состава, но, думаю, в ближайшие недели с этими вопросами все станет гораздо яснее», – сказал Бубнов.

    На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 32 очка. Отставание от лидирующего в чемпионате России «Спартака» составляет восемь баллов.

    Источник: Sportbox.ru

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    08.02.2017 23:19
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +364

      neofizer 9 февраля 2017, 12:08

      а то и лучше!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 9 февраля 2017, 09:34

      Все правильно, так и есть)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 9 февраля 2017, 09:22

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 9 февраля 2017, 05:27

      Спартак и Зенит вне конкуренции. А с остальными могут конкурировать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 февраля 2017, 01:02

      Буба в своем репертуаре...Что будет говорить,когда ЦСКА в тройку не попадет ???

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 9 февраля 2017, 00:49

      ему несколько шурупиков в башке не хватает

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 9 февраля 2017, 00:40

      Опять Бубен невпопад пробубнил . На каких травах основано его мнение никто не знает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 9 февраля 2017, 00:24

      Так себе мнение...

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 9 февраля 2017, 00:23

      Тем интересней будет концовка чемпа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 9 февраля 2017, 00:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак чемпион , Зенит второе расходимся... =D

      -4
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