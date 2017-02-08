«Милан» может пригласить в команду Агуэро и Манчини

Руководство «Милана» намерено приобрести нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Напомним, ранее сообщалось, что «горожане» готовы продать 28-летнего аргентинца за 80 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, в планы красно-черных входит приглашение на пост главного тренера итальянца Роберто Манчини, последним местом работы которого был «Интер».

Сообщается, что новое китайское руководство итальянского клуба намерено потратить на усиление состава 100 миллионов евро.

На данный момент «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А седьмое место, набрав после 22-х туров 37 очков.