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    «Милан» может пригласить в команду Агуэро и Манчини

    Руководство «Милана» намерено приобрести нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Напомним, ранее сообщалось, что «горожане» готовы продать 28-летнего аргентинца за 80 миллионов фунтов стерлингов.

    Кроме того, в планы красно-черных входит приглашение на пост главного тренера итальянца Роберто Манчини, последним местом работы которого был «Интер».

    Сообщается, что новое китайское руководство итальянского клуба намерено потратить на усиление состава 100 миллионов евро.

    На данный момент «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А седьмое место, набрав после 22-х туров 37 очков.

    Источник: Corrieredellosport

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    08.02.2017 20:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 9 февраля 2017, 01:16

      Мне тоже кажется, что это слишком дорого!!! И не факт, что заиграет как умеет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 8 февраля 2017, 22:01

      100 млн евро мало будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 8 февраля 2017, 21:15

      нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 21:01

      Вряд ли сам Агуэро согласится на переезд в Милан.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14

      TAF 8 февраля 2017, 20:53

      Мне кажеться многовато. За сотку лимонов можно купить и двох ане одного

      1
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