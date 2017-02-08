Анри жалеет, что ему не довелось поиграть с Жиру

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри высоко оценил игру форварда «канониров» Оливье Жиру. По словам Анри, в нынешнем сезоне 30-летний француз демонстрирует очень хорошую игру.

«Раньше я не знал, что Жиру способен провести весь сезон на высоком уровне и забивать в каждом матчей. Но сейчас он показывают потрясающую игру. Когда он выходит на поле, то делает именно то, что должен. Жаль, что мне не довелось поиграть с ним», – цитирует слова Анри RMC.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Жиру провел 17 матчей, в которых забил восемь голов и сделал три результативных передачи.