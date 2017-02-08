Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анри жалеет, что ему не довелось поиграть с Жиру

    Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри высоко оценил игру форварда «канониров» Оливье Жиру. По словам Анри, в нынешнем сезоне 30-летний француз демонстрирует очень хорошую игру.

    «Раньше я не знал, что Жиру способен провести весь сезон на высоком уровне и забивать в каждом матчей. Но сейчас он показывают потрясающую игру. Когда он выходит на поле, то делает именно то, что должен. Жаль, что мне не довелось поиграть с ним», – цитирует слова Анри RMC.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Жиру провел 17 матчей, в которых забил восемь голов и сделал три результативных передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2017 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 8 февраля 2017, 23:01

      Важные голы начал забивать. А так количество голов по моему не изменилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 18:48

      Наоборот, повезло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 8 февраля 2017, 17:34

      Анри полностью изменил своё мнение о соотечественнике)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11