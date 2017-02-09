Серия А. «Милан», играя вдевятером, вырвал победу у «Болоньи»

В поединке 18-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде взял верх над «Болоньей». Единственный гол в самой концовке встречи забил полузащитник Марио Пашалич.

Стоит отметить, что гости с 60-й минуты игры выступали вдевятером. С поля были удалены Габриэль Палетта и Юрай Куцка.

Таким образом, «Милан» набрал 40 очков и занимает седьмую позицию в турнирной таблице, тогда как «Болонья» с 27 баллами располагается на 14-й позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур

Болонья – Милан – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Пашалич, 89.

Удаления: нет – Палетта, 37; Куцка, 59.

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