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    Серия А. «Милан», играя вдевятером, вырвал победу у «Болоньи»

    В поединке 18-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде взял верх над «Болоньей». Единственный гол в самой концовке встречи забил полузащитник Марио Пашалич.

    Стоит отметить, что гости с 60-й минуты игры выступали вдевятером. С поля были удалены Габриэль Палетта и Юрай Куцка.

    Таким образом, «Милан» набрал 40 очков и занимает седьмую позицию в турнирной таблице, тогда как «Болонья» с 27 баллами располагается на 14-й позиции.

    Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур

    Болонья – Милан – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Пашалич, 89.

    Удаления: нет – Палетта, 37; Куцка, 59.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2017 00:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 февраля 2017, 09:23

      Нормально!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 9 февраля 2017, 08:19

      Молодцы, показали характер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 9 февраля 2017, 05:23

      Милан как всегда удивил. На этот раз приятно.

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 9 февраля 2017, 04:47

      Поборолись, молодцы.

      0
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 9 февраля 2017, 01:19

      Что за хрень с "Болоньей"? Сперва 1:7 с "Наполи", теперь это.

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