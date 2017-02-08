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    Каррера назвал три понятия, с которыми он ассоциирует Россию

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на просьбу коротко и емко охарактеризовать Россию нашел три понятия, с которыми он связывает нашу страну.

    «Первое – это спартаковские болельщики. Они нам очень помогают, спасибо им большое. Второе – Москва. Потрясающий город, если бы не дорожные пробки. И третье – русские. Приятные и хорошие люди», – заключил Каррера.

    Напомним, что Массимо Каррера официально возглавил «Спартак» в августе 2016 года, сменив на посту главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2017 01:01
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 8 февраля 2017, 12:44

      и этот по понятиям живет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      тоширо 8 февраля 2017, 10:54

      в августе текущего года - это сильно))) учитывая что пока только февраль)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 февраля 2017, 10:48

      По заголовку подумал что будет Пушкин,Достоевский,Толстой.Хорошо хоть не по стереотипу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Gullit 76 8 февраля 2017, 17:50

      а что эта ассоциация лучше?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Chernyi Lis 8 февраля 2017, 17:53

      Это вид из окна мерседеса.Хоть своими глазами,а не с чужих слов.

      0
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      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Gullit 76 8 февраля 2017, 17:57

      он давно в москве..так что своими глазами луче подьбнуть..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 февраля 2017, 10:37

      Да народ у нас в России прекрасный!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Симбир 8 февраля 2017, 10:10

      Браво, Массимо! Уважительно о стране, народе и клубе, где работает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Симбир 8 февраля 2017, 14:40

      не о стране а о москве..подхлимашское высказывание

      0
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      Рейтинг: +47

      ,bpjy 8 февраля 2017, 10:02

      Поживет еще годок другой и другие ассоциации появятся

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > ,bpjy 8 февраля 2017, 17:48

      не поживет столько..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 8 февраля 2017, 09:46

      Неплохо получилось.

      -2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 8 февраля 2017, 09:27

      идиотская ассоциация россии..

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 февраля 2017, 09:07

      Федуна забыл упомянуть... Низачот!!!

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 8 февраля 2017, 08:25

      молодчик

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