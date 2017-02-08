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  • Каррера назвал три понятия, с которыми он ассоциирует Россию

Каррера назвал три понятия, с которыми он ассоциирует Россию

8 февраля 2017, 01:01
36

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на просьбу коротко и емко охарактеризовать Россию нашел три понятия, с которыми он связывает нашу страну.

«Первое – это спартаковские болельщики. Они нам очень помогают, спасибо им большое. Второе – Москва. Потрясающий город, если бы не дорожные пробки. И третье – русские. Приятные и хорошие люди», – заключил Каррера.

Напомним, что Массимо Каррера официально возглавил «Спартак» в августе 2016 года, сменив на посту главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (36)
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GoldPlayFIFARus9
1486506373
Лично для меня всегда на 1-м месте будут русские,а потом уже клубные предпочтения
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Алекc
1486507190
Тренер - Мотиватор!!! Ждем весну
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APchelov
1486509081
Ну если это искренне, то Спартаку невероятно повезло с Каррерой
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AccordTuv17
1486515744
Дураки- дороги- медведь
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Наварх
1486521948
Без обид, но 1 как минимум лизоблюдство, второе понять можно, но столица любой страны ассоциируется с её государством как не крути, а третье - господа в России 80% русских и так понятно. что Россия это русские, но не забывайте ещё о 20% народностей. Слова Карреры, что Россия ассоциируется с русскими. всё равно что молоко ассоциируется с коровой или козой, бессмысленно, ещё пример Италия с итальянцами... Россия большая страна и есть много вариантов ответа со смыслом, а не подхалимством.
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Болельщик Реал Мадрида
1486530641
Жополиз спартаковский! Разумеется, что "Спартак" такой известый клуб, что о нем в Европе никто и не слышал, все вокруг так и говорят о спартаке. Не огромные просторы России, не медведи и даже не водка, а имеенно спартак. Жополиз!!!
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Chernyi Lis
1486535279
идиотская ассоциация россии..
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Maxim Nik
1486536364
Неплохо получилось.
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,bpjy
1486537364
Поживет еще годок другой и другие ассоциации появятся
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тоширо
1486540453
в августе текущего года - это сильно))) учитывая что пока только февраль)))
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