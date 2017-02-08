Каррера назвал три понятия, с которыми он ассоциирует Россию

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на просьбу коротко и емко охарактеризовать Россию нашел три понятия, с которыми он связывает нашу страну.

«Первое – это спартаковские болельщики. Они нам очень помогают, спасибо им большое. Второе – Москва. Потрясающий город, если бы не дорожные пробки. И третье – русские. Приятные и хорошие люди», – заключил Каррера.

Напомним, что Массимо Каррера официально возглавил «Спартак» в августе 2016 года, сменив на посту главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева.