Кубок Испании. «Барселона» вдевятером сыграла вничью с «Атлетико» и вышла в финал

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» на «Камп Ноу» сыграла вничью с «Атлетико» – 1:1. Отметим, что обе команды заканчивали встречу в меньшинстве. Кроме того, в концовке встречи в составе мадридского клуба Кевин Гамейро не сумел реализовать пенальти.

Таким образом, по сумме двух матчей «Барселона» прошла в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Сельта» – «Алавес». «Барселона» имеет шанс стать первой командой с 1953 года, которая сможет выиграть три титула Кубка Испании подряд.

Кубок Испании. 1/2 финала, ответный матч

Барселона – Атлетико – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Л. Суарес, 43; 1:1 – Гамейро, 83.

Удаления: Роберто, 57; Л. Суарес, 90 – Феррейра-Карраско, 69.

Первый матч – 2:1

Календарь Кубка Испании