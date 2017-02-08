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    Кубок Испании. «Барселона» вдевятером сыграла вничью с «Атлетико» и вышла в финал

    В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» на «Камп Ноу» сыграла вничью с «Атлетико» – 1:1. Отметим, что обе команды заканчивали встречу в меньшинстве. Кроме того, в концовке встречи в составе мадридского клуба Кевин Гамейро не сумел реализовать пенальти.

    Таким образом, по сумме двух матчей «Барселона» прошла в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Сельта»«Алавес». «Барселона» имеет шанс стать первой командой с 1953 года, которая сможет выиграть три титула Кубка Испании подряд.

    Кубок Испании. 1/2 финала, ответный матч

    Барселона – Атлетико – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Л. Суарес, 43; 1:1 – Гамейро, 83.

    Удаления: Роберто, 57; Л. Суарес, 90 – Феррейра-Карраско, 69.

    Первый матч – 2:1

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2017 00:54
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 09:51

      «Барселона» имеет шанс стать первой командой с 1953 года, которая сможет выиграть три титула Кубка Испании подряд.
      ______________________________________
      Похоже, так и будет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 8 февраля 2017, 09:27

      Обе команды в меньшинстве.
      Обе.
      В меньшинстве.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 8 февраля 2017, 07:45

      Матрасники красавицы,вечно им чуть не хватает до победы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Duken 8 февраля 2017, 07:28

      Атлетико когда нибудь забьют нормально пенальти???!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 06:38

      Геройские ребята))

      0
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 8 февраля 2017, 06:34

      Да уж, игра...

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 8 февраля 2017, 05:29

      Пришлось в концовочке понервничать

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 8 февраля 2017, 02:56

      К сожалению матч не смотрел,но рад за Барселону!Даешь три титула Кубка Испании!!!

      1
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      Рейтинг: +3

      ВОИН999 8 февраля 2017, 02:05

      Ожидал другого футбола.....
      Барселона играла как будто с первых минут на удержании счета.
      Хотел смотреть более зрелищный футбол (побольше голов, а не карточек или удалении)
      С победой!!!!

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 8 февраля 2017, 01:05

      Че за судья, разве так судят? Вроде сначала начал нормально, но во втором тайме поплыл ((. 1. Удаление Серхи закономерно! Правильно, согласен. 2. Чистый гол Гризмана не защитал! 3. Пенальти не было, Пике не тронул нападающего! Бог помог нам! 4. Удаление Суареса, не согласен, он не сфолил! 5. Фол на Месси, прямую красную надо было давать, подкат сзади и срыв атаки! Вообщем судейство 3 с минусом!!!

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo > adolf165 8 февраля 2017, 01:14

      еще до финала можно оспорить вторую желтую, хотя президент ЛаЛиги вряд ли согласится с нами, он же Мадридист! Наверняка будет против! ))

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