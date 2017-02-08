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  • Кубок Испании. «Барселона» вдевятером сыграла вничью с «Атлетико» и вышла в финал

Кубок Испании. «Барселона» вдевятером сыграла вничью с «Атлетико» и вышла в финал

8 февраля 2017, 00:54
17

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» на «Камп Ноу» сыграла вничью с «Атлетико» – 1:1. Отметим, что обе команды заканчивали встречу в меньшинстве. Кроме того, в концовке встречи в составе мадридского клуба Кевин Гамейро не сумел реализовать пенальти.

Таким образом, по сумме двух матчей «Барселона» прошла в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Сельта»«Алавес». «Барселона» имеет шанс стать первой командой с 1953 года, которая сможет выиграть три титула Кубка Испании подряд.

Кубок Испании. 1/2 финала, ответный матч

Барселона – Атлетико – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Л. Суарес, 43; 1:1 – Гамейро, 83.

Удаления: Роберто, 57; Л. Суарес, 90 – Феррейра-Карраско, 69.

Первый матч – 2:1

Календарь Кубка Испании

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Кубок Барселона Атлетико
Комментарии (17)
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x-x-x-x-x
1486504728
ну да, добавленное время в девятером
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Ronaldinho R10
1486504785
Судья полный зашквар.Игровой стык в борьбе за мяч в центре поля - желтая,подкат сзади в ноги со срывом голевой атаки - желтая.Ага.
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ttter
1486504832
Месси игрок с другой галактики.
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la verdad
1486504888
Девять против одиннадцати (включая судью) матч заканчивали...
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Luis Figo
1486505115
Че за судья, разве так судят? Вроде сначала начал нормально, но во втором тайме поплыл ((. 1. Удаление Серхи закономерно! Правильно, согласен. 2. Чистый гол Гризмана не защитал! 3. Пенальти не было, Пике не тронул нападающего! Бог помог нам! 4. Удаление Суареса, не согласен, он не сфолил! 5. Фол на Месси, прямую красную надо было давать, подкат сзади и срыв атаки! Вообщем судейство 3 с минусом!!!
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igormaddog
1486511783
К сожалению матч не смотрел,но рад за Барселону!Даешь три титула Кубка Испании!!!
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Duken
1486528082
Атлетико когда нибудь забьют нормально пенальти???!!!
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ЮЗИК
1486529111
Матрасники красавицы,вечно им чуть не хватает до победы
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Protosser
1486535227
Обе команды в меньшинстве. Обе. В меньшинстве.
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sir_Alex
1486536688
«Барселона» имеет шанс стать первой командой с 1953 года, которая сможет выиграть три титула Кубка Испании подряд. ______________________________________ Похоже, так и будет!
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