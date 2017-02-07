«Манчестер Сити» готов продать Агуэро за 80 миллионов

А вчера вы сообщали, что его хотят купить Барселона и Реал..
Кем вам все это "сообщается"?
Аргентинский форвард Серхио Агуэро может покинуть «Манчестер Сити» в случае, если «горожанам» будет предложена достойная сумма, пишет The Times.
По имеющейся информации, руководство «Сити» готово начинать торги по Агуэро с 80 миллионов фунтов стерлингов.
Сообщается, что в услугах 28-летнего нападающего предметно заинтересованы «ПСЖ» и мадридский «Реал».
В текущем сезоне Агуэро провел 18 матчей за «Манчестер Сити», забил 11 мячей. Однако с приходом в команду Габриэля Жузуса позиции аргентинца в команде несколько пошатнулись, что может и сыграть ключевую роль в его переходе в другой клуб.