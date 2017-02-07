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    «Манчестер Сити» готов продать Агуэро за 80 миллионов

    Аргентинский форвард Серхио Агуэро может покинуть «Манчестер Сити» в случае, если «горожанам» будет предложена достойная сумма, пишет The Times.

    По имеющейся информации, руководство «Сити» готово начинать торги по Агуэро с 80 миллионов фунтов стерлингов.

    Сообщается, что в услугах 28-летнего нападающего предметно заинтересованы «ПСЖ» и мадридский «Реал».

    В текущем сезоне Агуэро провел 18 матчей за «Манчестер Сити», забил 11 мячей. Однако с приходом в команду Габриэля Жузуса позиции аргентинца в команде несколько пошатнулись, что может и сыграть ключевую роль в его переходе в другой клуб.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2017 21:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -186

      Protosser 8 февраля 2017, 09:43

      А вчера вы сообщали, что его хотят купить Барселона и Реал..
      Кем вам все это "сообщается"?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 февраля 2017, 22:56

      И половины этой цены не стоит,но китайцы и за 100 его ПМЖ сменят!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 февраля 2017, 22:30

      Жопа не треснет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      VITOLD37 7 февраля 2017, 22:28

      очередная утка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      TAF 7 февраля 2017, 22:16

      А с кем Сити забивать будет?

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 22:02

      За эти деньги его никто не купит.

      0
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