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Азмун останется в «Ростове», несмотря на предложения из Англии и Испании

7 февраля 2017, 19:38
20

Агент нападающего «Ростова» Сердара Азмуна рассказал, что иранский футболист, несмотря на предложения из топ-чемпионатов, останется в Ростове-на-Дону.

«Основной интерес был из Англии и Испании, но мы пришли к выводу, что сейчас лучше не предпринимать кардинальных решений, Азмун остается в «Ростове». Летом, возможно, вернемся к теме перехода в другой клуб», – подчеркнул агент футболиста.

В текущем сезоне Азмун провел за «Ростов» 14 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов Азмун Сердар
Комментарии (20)
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Ще Гевара
1486487308
Азмун вырос в Ростове и дай Бог ему Великолепной карьеры!!!
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АЛЕКС 58
1486487491
Сейчас главное сохранить состав!
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Джек Харпер
1486488574
Мужик, че)
Ответить
Gullit 76
1486490544
Это не Миранчук голова работает.
Ответить
4agaaa
1486493999
Браво!!! Хороший игрок способный играть на высоком уровне не только в премьер лиги , но и в Лиги Чемпионов!!! Спасибо!
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zico2205
1486495821
Честно говоря- я и не сомневался в том, что он останется...Пока его рост в игрока высокого класса на 100%- заслуга Бердыева !!! Он ему реально как отец. Азмун полностью доверяет свою судьбу Бикеичу, ну а тот сделает из него то-что надо, в этом не приходиться сомневаться. Остается пожелать обоим удачи...А в будущем- мое мнение , что они оба перейдут через год -два в Эвертон к Алишеру Усманову. И не Слуцкий, а Бердыев будет первым кто заставит говорить о себе Англию...
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mialkov
1486500054
Азмун нужен Ростову, но и Ростов нужен Азмуну! Так что, еще порадует нас, болельщиков футбола, своей игрой!
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Таганский
1486501685
Это правильно.. Приятно читать хорошие новости о здравых мыслях.. Азмун однозначно поможет Ростову!!
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арейская
1486503980
Это уже не новость, читали об этом и ранее, тем более что то трансферное окно уже захлопнулось, и мы дружно порадовались этому событию
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vgarakh
1486538231
Правильное решение.
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