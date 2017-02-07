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    Азмун останется в «Ростове», несмотря на предложения из Англии и Испании

    Агент нападающего «Ростова» Сердара Азмуна рассказал, что иранский футболист, несмотря на предложения из топ-чемпионатов, останется в Ростове-на-Дону.

    «Основной интерес был из Англии и Испании, но мы пришли к выводу, что сейчас лучше не предпринимать кардинальных решений, Азмун остается в «Ростове». Летом, возможно, вернемся к теме перехода в другой клуб», – подчеркнул агент футболиста.

    В текущем сезоне Азмун провел за «Ростов» 14 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Р-Спорт

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    07.02.2017 19:38
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 февраля 2017, 10:17

      Правильное решение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      aMur 8 февраля 2017, 09:23

      Это будет лучше скорее для Азмуна, чем для Ростова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 8 февраля 2017, 02:51

      хорошо что у него не Селюк агент)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 8 февраля 2017, 00:46

      Это уже не новость, читали об этом и ранее, тем более что то трансферное окно уже захлопнулось, и мы дружно порадовались этому событию

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 8 февраля 2017, 00:08

      Это правильно..
      Приятно читать хорошие новости о здравых мыслях..
      Азмун однозначно поможет Ростову!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 февраля 2017, 23:40

      Азмун нужен Ростову, но и Ростов нужен Азмуну! Так что, еще порадует нас, болельщиков футбола, своей игрой!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 7 февраля 2017, 23:16

      хорошая новость и для Ростова и для всего нашего футбола

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 7 февраля 2017, 22:30

      Честно говоря- я и не сомневался в том, что он останется...Пока его рост в игрока высокого класса на 100%- заслуга Бердыева !!! Он ему реально как отец. Азмун полностью доверяет свою судьбу Бикеичу, ну а тот сделает из него то-что надо, в этом не приходиться сомневаться. Остается пожелать обоим удачи...А в будущем- мое мнение , что они оба перейдут через год -два в Эвертон к Алишеру Усманову. И не Слуцкий, а Бердыев будет первым кто заставит говорить о себе Англию...

      8
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 7 февраля 2017, 22:11

      он в ростове нужнее. удачи.................

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 7 февраля 2017, 21:59

      Браво!!! Хороший игрок способный играть на высоком уровне не только в премьер лиги , но и в Лиги Чемпионов!!! Спасибо!

      3
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