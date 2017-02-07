Азмун останется в «Ростове», несмотря на предложения из Англии и Испании

Агент нападающего «Ростова» Сердара Азмуна рассказал, что иранский футболист, несмотря на предложения из топ-чемпионатов, останется в Ростове-на-Дону.

«Основной интерес был из Англии и Испании, но мы пришли к выводу, что сейчас лучше не предпринимать кардинальных решений, Азмун остается в «Ростове». Летом, возможно, вернемся к теме перехода в другой клуб», – подчеркнул агент футболиста.

В текущем сезоне Азмун провел за «Ростов» 14 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.