Гондурасский арбитр засчитал «двойной» гол игрока и болельщика

Арбитр матча пятого тура чемпионата Гондураса между «Олимпией» и «Мотагуа» (2:2) решил проявить нестандартность в принятии решений, засчитав довольно курьезный мяч, забитый хозяевами поля.

Во время атаки в штрафной площади «Мотагуа» на четвертой компенсированной минуте при счете 1:2, на поле вышел болельщик со своим мячом. Как раз в этот момент нападающий «львов» Роджер Рохас получил пас и пробил. Болельщик практически одновременно с форвардом сделал то же самое. Оба мяча оказались в воротах, правда снаряд, пущенный форвардом, влетел в сетку чуть раньше из-за большей силы удара.

Данный эпизод вызвал массу возмущения и протестов со стороны приезжих футболистов, но тем не менее судья не стал отменять взятие ворот, принесшее в итоге «Олимпии» ничью.