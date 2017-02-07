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  • Гондурасский арбитр засчитал «двойной» гол игрока и болельщика

Гондурасский арбитр засчитал «двойной» гол игрока и болельщика

7 февраля 2017, 18:59
4

Арбитр матча пятого тура чемпионата Гондураса между «Олимпией» и «Мотагуа» (2:2) решил проявить нестандартность в принятии решений, засчитав довольно курьезный мяч, забитый хозяевами поля.

Во время атаки в штрафной площади «Мотагуа» на четвертой компенсированной минуте при счете 1:2, на поле вышел болельщик со своим мячом. Как раз в этот момент нападающий «львов» Роджер Рохас получил пас и пробил. Болельщик практически одновременно с форвардом сделал то же самое. Оба мяча оказались в воротах, правда снаряд, пущенный форвардом, влетел в сетку чуть раньше из-за большей силы удара.

Данный эпизод вызвал массу возмущения и протестов со стороны приезжих футболистов, но тем не менее судья не стал отменять взятие ворот, принесшее в итоге «Олимпии» ничью.

Источник: AS
Весь мир
Комментарии (4)
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MrVanes-Zenit
1486485236
На то арбитр и гондурасский
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dredan
1486490323
Не зря Гондурас назвали Гондурасом)))
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sir_Alex
1486492126
Бывает.
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UniQueLO
1486492758
Гол был забит по правилам, никто же на болельщика не отвлекался. P.S. - 3 гол матча просто шикарен. Гол в четыре касания, после передачи с фланга. Вот на что в этом матче реально стоит посмотреть.
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