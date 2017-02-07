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    Гондурасский арбитр засчитал «двойной» гол игрока и болельщика

    Арбитр матча пятого тура чемпионата Гондураса между «Олимпией» и «Мотагуа» (2:2) решил проявить нестандартность в принятии решений, засчитав довольно курьезный мяч, забитый хозяевами поля.

    Во время атаки в штрафной площади «Мотагуа» на четвертой компенсированной минуте при счете 1:2, на поле вышел болельщик со своим мячом. Как раз в этот момент нападающий «львов» Роджер Рохас получил пас и пробил. Болельщик практически одновременно с форвардом сделал то же самое. Оба мяча оказались в воротах, правда снаряд, пущенный форвардом, влетел в сетку чуть раньше из-за большей силы удара.

    Данный эпизод вызвал массу возмущения и протестов со стороны приезжих футболистов, но тем не менее судья не стал отменять взятие ворот, принесшее в итоге «Олимпии» ничью.

    Источник: AS

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    07.02.2017 18:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +72

      UniQueLO 7 февраля 2017, 21:39

      Гол был забит по правилам, никто же на болельщика не отвлекался.
      P.S. - 3 гол матча просто шикарен. Гол в четыре касания, после передачи с фланга. Вот на что в этом матче реально стоит посмотреть.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 21:28

      Бывает.

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      Рейтинг: +85

      dredan 7 февраля 2017, 20:58

      Не зря Гондурас назвали Гондурасом)))

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 7 февраля 2017, 19:33

      На то арбитр и гондурасский

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