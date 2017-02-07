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Глушаков рассказал, как в детстве наступил в горячий борщ

7 февраля 2017, 16:59
14

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как в маленьком возрасте нечаянно наступил ногой в горячий борщ, выставленный остужаться на веранду. Игрок пошутил, что решил таким образом «добавить мяса», которого, по его мнению, блюду не хватало.

«Как-то мама или бабушка приготовила борщ и поставила на веранду. У нас свой, частный дом, и там холодно на веранде. Я был маленький, лет пять мне было. Я бегал, носился везде и не увидел даже, что там стоит кастрюля с борщом. Открыл дверь, надо было свет включить, а я не включил, думаю, так пройду. Короче, наступил в борщ. Понял: тепло, очень-очень тепло! Он вообще свежий. Ну, просто мяса не хватало в борще, я думал добавить с ноги. Но борщ этот потом никто не ел. А нога – вся в волдырях. Кремом мазали, бабушка от цветка алоэ листья отрезала, замотала… Народные средства, короче», – сказал Глушаков.

В текущем розыгрыше РФПЛ 30-летний хавбек записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу в 15-ти матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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АЛЕКС 58
1486477275
Глушаков мемуары решил написать!? Скорее бы закончился перерыв,Бомбардиру не о чем больше писать?
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JUVIO
1486477836
Может игрокам свиней пойти борщ готовить а не в футбол играть ? А то в последнее время про это и говорят только
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APchelov
1486478380
Сколько лет этому мальчику сейчас? Похоже, он возомнил себя всенародным любимчиком, что теперь все вокруг будут с восхищением ловить любое его слово. И это капитан спартака... Просто ЧУМА
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Денчик34
1486478633
ММММ к чему это тут ) ?
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zadira56
1486482546
Зае..али уже этим Глушаковым!Сколько можно о нем писать!!!
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subbotaspartak
1486482723
Наверно борщ был со свининой, Вот ты и стал нашей скотиной.
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Gullit 76
1486484124
Врёт сожрал всё,а волдыри от переедания!
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acer2003
1486484443
Понятно,с чего он такой "кривоногий"
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Ортапед
1486484583
борщ хоть с "МЯСОМ" был?
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LaMagica
1486485773
новость из серии "когда постить-то и нечего"
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