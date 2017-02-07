Глушаков рассказал, как в детстве наступил в горячий борщ

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как в маленьком возрасте нечаянно наступил ногой в горячий борщ, выставленный остужаться на веранду. Игрок пошутил, что решил таким образом «добавить мяса», которого, по его мнению, блюду не хватало.

«Как-то мама или бабушка приготовила борщ и поставила на веранду. У нас свой, частный дом, и там холодно на веранде. Я был маленький, лет пять мне было. Я бегал, носился везде и не увидел даже, что там стоит кастрюля с борщом. Открыл дверь, надо было свет включить, а я не включил, думаю, так пройду. Короче, наступил в борщ. Понял: тепло, очень-очень тепло! Он вообще свежий. Ну, просто мяса не хватало в борще, я думал добавить с ноги. Но борщ этот потом никто не ел. А нога – вся в волдырях. Кремом мазали, бабушка от цветка алоэ листья отрезала, замотала… Народные средства, короче», – сказал Глушаков.

В текущем розыгрыше РФПЛ 30-летний хавбек записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу в 15-ти матчах.