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    Глушаков рассказал, как в детстве наступил в горячий борщ

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как в маленьком возрасте нечаянно наступил ногой в горячий борщ, выставленный остужаться на веранду. Игрок пошутил, что решил таким образом «добавить мяса», которого, по его мнению, блюду не хватало.

    «Как-то мама или бабушка приготовила борщ и поставила на веранду. У нас свой, частный дом, и там холодно на веранде. Я был маленький, лет пять мне было. Я бегал, носился везде и не увидел даже, что там стоит кастрюля с борщом. Открыл дверь, надо было свет включить, а я не включил, думаю, так пройду. Короче, наступил в борщ. Понял: тепло, очень-очень тепло! Он вообще свежий. Ну, просто мяса не хватало в борще, я думал добавить с ноги. Но борщ этот потом никто не ел. А нога – вся в волдырях. Кремом мазали, бабушка от цветка алоэ листья отрезала, замотала… Народные средства, короче», – сказал Глушаков.

    В текущем розыгрыше РФПЛ 30-летний хавбек записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу в 15-ти матчах.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2017 16:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +64

      LaMagica 7 февраля 2017, 19:42

      новость из серии "когда постить-то и нечего"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ортапед 7 февраля 2017, 19:23

      борщ хоть с "МЯСОМ" был?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 7 февраля 2017, 19:20

      Понятно,с чего он такой "кривоногий"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 февраля 2017, 19:15

      Врёт сожрал всё,а волдыри от переедания!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 февраля 2017, 18:52

      Наверно борщ был со свининой,
      Вот ты и стал нашей скотиной.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 7 февраля 2017, 18:49

      Зае..али уже этим Глушаковым!Сколько можно о нем писать!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 7 февраля 2017, 17:52

      А "Горячий борщ" это судя по всему ассоциация такая, раз Глушакав в нее вступил))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Денчик34 7 февраля 2017, 17:43

      ММММ к чему это тут ) ?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 7 февраля 2017, 17:40

      вступают в партию, нет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Shpion23 7 февраля 2017, 18:15

      Раньше говорили,если не в г...о,то в партию.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 февраля 2017, 17:39

      Сколько лет этому мальчику сейчас? Похоже, он возомнил себя всенародным любимчиком, что теперь все вокруг будут с восхищением ловить любое его слово. И это капитан спартака... Просто ЧУМА

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