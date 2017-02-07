Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Александр Кержаков: «Мечтаю в очередной раз выиграть РФПЛ, этим невозможно насытиться»

Александр Кержаков: «Мечтаю в очередной раз выиграть РФПЛ, этим невозможно насытиться»

7 февраля 2017, 14:42
5

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что хочет вновь примерить на себя золотые медали чемпионата России, а также признался, что был готов завершить карьеру в 2015 году.

Напомним, в составе сине-бело-голубых 34-летний футболист трижды становился победителем РФПЛ: в сезонах-2010, 2011/12 и 2014/15.

«Мечтаю в очередной раз выиграть чемпионат России, потому что этим невозможно насытиться. Нельзя насытиться кубками, медалями за первое место. Мотивация в том, что на тебя смотрят родные, близкие, преданные болельщики. Осознание близости завершения карьеры приходит: природу же не обманешь. Я уже просто не могу обогнать тех, кого обгонял раньше. С возрастом человек теряет в быстроте, резкости, а сейчас футбол во многом состоит из скорости, которая с каждым годом все увеличивается. Конечно, есть уникумы, такие как Тотти и Гиггз, но их единицы.

«Зенит» – команда высокого уровня, которая хочет добиться серьезных результатов не только в России, но и в Европе. Когда я буду не нужен клубу, тогда и закончу с футболом. Многие могут говорить что угодно – старый не старый, молодой не молодой, – но состав на игру выбирает тренер, который не враг сам себе. Если наставник видит в составе меня, он меня выпускает, а если не видит – не выпускает. Если он меня использует даже 10-15 минут, значит, я ему нужен. Разговаривал с Луческу еще до начала сезона, и он объяснял, в чем состоит моя роль – роль человека, который должен показывать своим примером в тренировочном процессе, что возраст – это не главное.

У меня были моменты, когда я задумывался о завершении карьеры. Это было во времена Виллаш-Боаша. Когда я возвращался из летнего отпуска, мне прямо в самолете позвонили из клуба и сказали, что я не нужен, даже тренироваться не разрешили. Причины, на мой взгляд, были нефутбольные. Тогда думал, что мне делать. На вопрос о том, могу ли я куда-то пойти в аренду или вообще уйти, мне ответили категорическим отказом. Я понимал, что если сейчас не буду играть один год, то в моем возрасте уже вряд ли смогу найти себе команду. Но зимой меня отпустили в аренду в «Цюрих», где я играл три-четыре месяца бесплатно», – сказал Кержаков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sanches 1204
1486467958
Саша один из немногих наших игроков который никогда не филонил на поле
Ответить
Garrincha58
1486472266
деньгами он насытиться никак не может(хорошо сидеть на лавке встречаться А Пугачевой тусоваться на радио-Зенит писать книжку и при этом мечтать о чемпионстве, когда другие рвут связки ломают лодыжки и тд и тп)
Ответить
Главные новости
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
7
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
6
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
15
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
5
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
2
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
5
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
10
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
5
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
1
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
6
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
4
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+