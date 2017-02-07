Александр Кержаков: «Мечтаю в очередной раз выиграть РФПЛ, этим невозможно насытиться»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что хочет вновь примерить на себя золотые медали чемпионата России, а также признался, что был готов завершить карьеру в 2015 году.

Напомним, в составе сине-бело-голубых 34-летний футболист трижды становился победителем РФПЛ: в сезонах-2010, 2011/12 и 2014/15.

«Мечтаю в очередной раз выиграть чемпионат России, потому что этим невозможно насытиться. Нельзя насытиться кубками, медалями за первое место. Мотивация в том, что на тебя смотрят родные, близкие, преданные болельщики. Осознание близости завершения карьеры приходит: природу же не обманешь. Я уже просто не могу обогнать тех, кого обгонял раньше. С возрастом человек теряет в быстроте, резкости, а сейчас футбол во многом состоит из скорости, которая с каждым годом все увеличивается. Конечно, есть уникумы, такие как Тотти и Гиггз, но их единицы.

«Зенит» – команда высокого уровня, которая хочет добиться серьезных результатов не только в России, но и в Европе. Когда я буду не нужен клубу, тогда и закончу с футболом. Многие могут говорить что угодно – старый не старый, молодой не молодой, – но состав на игру выбирает тренер, который не враг сам себе. Если наставник видит в составе меня, он меня выпускает, а если не видит – не выпускает. Если он меня использует даже 10-15 минут, значит, я ему нужен. Разговаривал с Луческу еще до начала сезона, и он объяснял, в чем состоит моя роль – роль человека, который должен показывать своим примером в тренировочном процессе, что возраст – это не главное.

У меня были моменты, когда я задумывался о завершении карьеры. Это было во времена Виллаш-Боаша. Когда я возвращался из летнего отпуска, мне прямо в самолете позвонили из клуба и сказали, что я не нужен, даже тренироваться не разрешили. Причины, на мой взгляд, были нефутбольные. Тогда думал, что мне делать. На вопрос о том, могу ли я куда-то пойти в аренду или вообще уйти, мне ответили категорическим отказом. Я понимал, что если сейчас не буду играть один год, то в моем возрасте уже вряд ли смогу найти себе команду. Но зимой меня отпустили в аренду в «Цюрих», где я играл три-четыре месяца бесплатно», – сказал Кержаков.