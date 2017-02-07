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    Шишкин: «Не понимаю понятия «нефутбольная страна»

    Защитник «Краснодара» Роман Шишкин признался, что не согласен с высказывание бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого о том, что Россия не является футбольной страной.

    – Не понимаю понятия «нефутбольная страна»! Понятно, что одна из проблем – посещаемость. Но как же традиции, которые создавались десятилетиями? А как же множество людей, которые работают во благо российского футбола? Дети, которые занимаются футболом и мечтают стать профессиональными игроками? Я сам все детство, всю жизнь футболу посвятил, сейчас занимаюсь организацией детских турниров, повышаю, как могу, популярность футбола в своем родном городе...

    В том, что страна у нас футбольная, у меня сомнений нет! Просто не все делается правильно. В футболе крутится много денег, но они движутся не в том направлении. Есть энтузиасты, такие как Сергей Николаевич Галицкий, а в остальном идут вливания государственных средств. Акцент делается на легионеров. Короче, системы нет.

    – Вы не думали о том, чтобы в будущем заняться созданием такой системы? Учитывая, что маленький опыт уже появился – вы уже несколько лет проводите в Воронеже детский турнир.

    – Желание и идеи есть. И некоторые друзья этим тоже занимаются. К примеру, Глушаков делает турнир в Ростове, братья Габуловы – в Моздоке. Хотелось бы иметь еще больше единомышленников. Знаю, что есть игроки, которые вдохновляются нашим примером и тоже планируют проводить детские турниры на хорошем уровне в своих родных городах. Пока мы играем в футбол, но когда-нибудь можно сгруппироваться, проводить турниры, построить школу с системным обучением и четким бизнес-планом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2017 06:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 7 февраля 2017, 11:47

      Он сам не футбольный - а кабинетный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 7 февраля 2017, 09:26

      Что непонятного? Оглянись.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 7 февраля 2017, 08:08

      Достойно уважения! Если у Мудка на это средств не хватает,может кто-то детям поможет!

      1
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