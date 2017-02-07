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Шишкин: «Не понимаю понятия «нефутбольная страна»

7 февраля 2017, 06:43
3

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин признался, что не согласен с высказывание бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого о том, что Россия не является футбольной страной.

– Не понимаю понятия «нефутбольная страна»! Понятно, что одна из проблем – посещаемость. Но как же традиции, которые создавались десятилетиями? А как же множество людей, которые работают во благо российского футбола? Дети, которые занимаются футболом и мечтают стать профессиональными игроками? Я сам все детство, всю жизнь футболу посвятил, сейчас занимаюсь организацией детских турниров, повышаю, как могу, популярность футбола в своем родном городе...

В том, что страна у нас футбольная, у меня сомнений нет! Просто не все делается правильно. В футболе крутится много денег, но они движутся не в том направлении. Есть энтузиасты, такие как Сергей Николаевич Галицкий, а в остальном идут вливания государственных средств. Акцент делается на легионеров. Короче, системы нет.

– Вы не думали о том, чтобы в будущем заняться созданием такой системы? Учитывая, что маленький опыт уже появился – вы уже несколько лет проводите в Воронеже детский турнир.

– Желание и идеи есть. И некоторые друзья этим тоже занимаются. К примеру, Глушаков делает турнир в Ростове, братья Габуловы – в Моздоке. Хотелось бы иметь еще больше единомышленников. Знаю, что есть игроки, которые вдохновляются нашим примером и тоже планируют проводить детские турниры на хорошем уровне в своих родных городах. Пока мы играем в футбол, но когда-нибудь можно сгруппироваться, проводить турниры, построить школу с системным обучением и четким бизнес-планом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Шишкин Роман
Комментарии (3)
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АЛЕКС 58
1486444111
Достойно уважения! Если у Мудка на это средств не хватает,может кто-то детям поможет!
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Protosser
1486448802
Что непонятного? Оглянись.
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ijgjr
1486457225
Он сам не футбольный - а кабинетный
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