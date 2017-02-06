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    Геркус: «Шпинев и Кузьмичев не принимали участия в переговорах Миранчука с «Локомотивом»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что агент хавбека Алексея Миранчука Вадим Шпинев, а также экс-директор клубной академии Владимир Кузьмичев, не имеют никакого отношения к процессу переговоров между 21-летним игроком и красно-зелеными по новому контракту.

    Ранее Шпинев заявил, что железнодорожники сами виноваты в том, что футболист не захотел продлевать договор.

    «Господа Кузьмичев и Шпинев, комментирующие ход переговоров между футбольным клубом «Локомотив» и игроком «Локомотива» Алексеем Миранчуком, никакого участия в этих переговорах не принимали», – сказал Геркус.

    В текущем розыгрыше Премьер-лиги Миранчук записал на свой счет один гол и один результативный пас в 16-ти матчах.

    Источник: ТАСС

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    06.02.2017 17:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 6 февраля 2017, 19:55

      Агенты- это зло.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 февраля 2017, 18:36

      Писец,а кто тогда принимал?Похоже там человек двадцать в уши дует!

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Gullit 76 6 февраля 2017, 20:25

      Моя хата с краю,я ничего с этого не поимел! Ты веришь этому п.....олу? Все трансферы мутные,от них попахивает,мягко говоря!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > АЛЕКС 58 6 февраля 2017, 20:30

      В этом и весь юмор - агент и академия по словам геркуса к переговорам не имеют никакого отношения.Тогда кто?Его бабушка?

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Gullit 76 6 февраля 2017, 20:36

      Наверное Миранчук сам за себя просит 20 лямов отступных! Больше некому!

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