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  • Геркус: «Шпинев и Кузьмичев не принимали участия в переговорах Миранчука с «Локомотивом»

Геркус: «Шпинев и Кузьмичев не принимали участия в переговорах Миранчука с «Локомотивом»

6 февраля 2017, 17:54
5

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что агент хавбека Алексея Миранчука Вадим Шпинев, а также экс-директор клубной академии Владимир Кузьмичев, не имеют никакого отношения к процессу переговоров между 21-летним игроком и красно-зелеными по новому контракту.

Ранее Шпинев заявил, что железнодорожники сами виноваты в том, что футболист не захотел продлевать договор.

«Господа Кузьмичев и Шпинев, комментирующие ход переговоров между футбольным клубом «Локомотив» и игроком «Локомотива» Алексеем Миранчуком, никакого участия в этих переговорах не принимали», – сказал Геркус.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Миранчук записал на свой счет один гол и один результативный пас в 16-ти матчах.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Геркус Илья
Комментарии (5)
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Gullit 76
1486395401
Писец,а кто тогда принимал?Похоже там человек двадцать в уши дует!
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Антибиотик
1486400130
Агенты- это зло.
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