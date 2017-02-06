Геркус: «Шпинев и Кузьмичев не принимали участия в переговорах Миранчука с «Локомотивом»

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что агент хавбека Алексея Миранчука Вадим Шпинев, а также экс-директор клубной академии Владимир Кузьмичев, не имеют никакого отношения к процессу переговоров между 21-летним игроком и красно-зелеными по новому контракту.

Ранее Шпинев заявил, что железнодорожники сами виноваты в том, что футболист не захотел продлевать договор.

«Господа Кузьмичев и Шпинев, комментирующие ход переговоров между футбольным клубом «Локомотив» и игроком «Локомотива» Алексеем Миранчуком, никакого участия в этих переговорах не принимали», – сказал Геркус.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Миранчук записал на свой счет один гол и один результативный пас в 16-ти матчах.