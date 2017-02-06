Раньери: «Мы должны оставаться единым целым и продолжать бороться»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери высказался по поводу турнирного положения своей команды, которая после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 24-м туре чемпионата Англии находится в одном очке от зоны вылета из Премьер-лиги.

«Мы едины. Игроки счастливы работать со мной, а я счастлив работать с ними. Мы должны оставаться единым целым и продолжать бороться», — считает тренер действующих чемпионов Англии.

Ранее по поводу ситуации в команде высказался голкипер Каспер Шмейхель.

Следующий матч в АПЛ «Лестер» сыграет на выезде против «Суонси». Встреча состоится 12-го февраля в 19:00 по московскому времени.