Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Мы все в восторге от того, что сделал Жезус. Он — настоящий боец»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал действия нападающего Габриэля Жезуса в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Суонси» (2:1). Бразилец оформил дубль, забив победный гол на второй добавленной минуте.

    «Мы все в восторге от того, что он сделал. Жезус — настоящий боец, способный выигрывать единоборства. Помимо прочего, он еще и нападающий с уникальным чувством гола. Ему всего 19 лет, поэтому мы очень рады, что у клуба есть такой футболист», — сказал испанец.

    Ранее сообщалось о том, что результативность 19-летнего бразильца позволила ему войти в число пяти футболистов в истории клуба, забивавших в первых двух матчах АПЛ.

    «Жезус — арбуз, который нужно раскрыть». Кто спасет сезон для Гвардиолы

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2017 20:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 6 февраля 2017, 05:19

      Шикарное начало карьеры... 3 игры - 3 гола в АПЛ, 6 игр - 5 голов в сборной Бразилии.. Неймар, думаю, нервно курит... Желаю удачи парню.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11