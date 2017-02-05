Гвардиола: «Мы все в восторге от того, что сделал Жезус. Он — настоящий боец»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал действия нападающего Габриэля Жезуса в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Суонси» (2:1). Бразилец оформил дубль, забив победный гол на второй добавленной минуте.

«Мы все в восторге от того, что он сделал. Жезус — настоящий боец, способный выигрывать единоборства. Помимо прочего, он еще и нападающий с уникальным чувством гола. Ему всего 19 лет, поэтому мы очень рады, что у клуба есть такой футболист», — сказал испанец.

Ранее сообщалось о том, что результативность 19-летнего бразильца позволила ему войти в число пяти футболистов в истории клуба, забивавших в первых двух матчах АПЛ.

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