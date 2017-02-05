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    Аллегри: «У Дибалы есть все качества для того, чтобы стать обладателем «Золотого мяча»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не сомневается в том, что 23-летний форвард команды Пауло Дибала сможет заполучить «Золотой мяч».

    «Дибала был травмирован два месяца, но сумел набрать форму и кондиции. Люди ожидают от него большего, так как это уже второй его год в «Ювентусе».

    У него есть все качества для того, чтобы стать обладателем «Золотого мяча», — сказал специалиста.

    В текущем сезоне Дибала сыграл в 14-ти матчах Серии А, в которых забил пять голов и сделал две голевые передачи.

    Источник: Goal.com

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    05.02.2017 10:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +519

      Dammit 5 февраля 2017, 12:57

      После эпохи Месси и Роналду - вполне вероятно. Очень надеюсь, что не уйдёт из Юве и продолжит прогрессировать)

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      Рейтинг: +399

      kella 5 февраля 2017, 11:20

      Мяч то всего один, а таких претендентов как Дибала не счесть!

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 5 февраля 2017, 10:42

      Когда Месси и Рональдо состарятся,то возможно

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