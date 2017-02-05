Аллегри: «У Дибалы есть все качества для того, чтобы стать обладателем «Золотого мяча»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не сомневается в том, что 23-летний форвард команды Пауло Дибала сможет заполучить «Золотой мяч».

«Дибала был травмирован два месяца, но сумел набрать форму и кондиции. Люди ожидают от него большего, так как это уже второй его год в «Ювентусе».

У него есть все качества для того, чтобы стать обладателем «Золотого мяча», — сказал специалиста.

В текущем сезоне Дибала сыграл в 14-ти матчах Серии А, в которых забил пять голов и сделал две голевые передачи.