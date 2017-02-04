Головин: «Переход в Китай? Игра предпочтительнее больших денег»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин выразил мнение, что на данном этапе карьеры не принял бы предложение о переходе в китайский клуб. По словам футболиста, для него сейчас важнее игра и футбольное развитие.

«Сейчас точно не стал бы рассматривать предложение из Китая, только если в конце карьеры, уже доигрывать. А сейчас, пока идет рост как футболиста и есть возможность поиграть в топовых клубах, зачем переезжать в Азию? Для меня тут выбор очевиден, игра предпочтительнее больших денег», – сказал Головин.

В нынешнем сезоне Головин провел за ЦСКА в РФПЛ 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.