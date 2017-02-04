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    Головин: «Переход в Китай? Игра предпочтительнее больших денег»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин выразил мнение, что на данном этапе карьеры не принял бы предложение о переходе в китайский клуб. По словам футболиста, для него сейчас важнее игра и футбольное развитие.

    «Сейчас точно не стал бы рассматривать предложение из Китая, только если в конце карьеры, уже доигрывать. А сейчас, пока идет рост как футболиста и есть возможность поиграть в топовых клубах, зачем переезжать в Азию? Для меня тут выбор очевиден, игра предпочтительнее больших денег», – сказал Головин.

    В нынешнем сезоне Головин провел за ЦСКА в РФПЛ 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: ТАСС

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    04.02.2017 21:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 5 февраля 2017, 10:20

      Врет, будет конкретное предложение свалит.

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 5 февраля 2017, 09:59

      Врет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 5 февраля 2017, 00:51

      Не видел ещё Головин больших денег.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 февраля 2017, 21:56

      Ты бы его не только принял,но бегом бы побежал в Китай.Только кому ты там нужен,убогий ???

      0
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