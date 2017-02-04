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  • Головин: «Переход в Китай? Игра предпочтительнее больших денег»

Головин: «Переход в Китай? Игра предпочтительнее больших денег»

4 февраля 2017, 21:35
5

Полузащитник ЦСКА Александр Головин выразил мнение, что на данном этапе карьеры не принял бы предложение о переходе в китайский клуб. По словам футболиста, для него сейчас важнее игра и футбольное развитие.

«Сейчас точно не стал бы рассматривать предложение из Китая, только если в конце карьеры, уже доигрывать. А сейчас, пока идет рост как футболиста и есть возможность поиграть в топовых клубах, зачем переезжать в Азию? Для меня тут выбор очевиден, игра предпочтительнее больших денег», – сказал Головин.

В нынешнем сезоне Головин провел за ЦСКА в РФПЛ 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр
Комментарии (5)
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acer2003
1486234596
Ты бы его не только принял,но бегом бы побежал в Китай.Только кому ты там нужен,убогий ???
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Zeff
1486245100
Не видел ещё Головин больших денег.
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aurora5858
1486277968
Врет
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Loko_Roma
1486279257
Врет, будет конкретное предложение свалит.
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