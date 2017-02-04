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    Боли: «Хочу уйти из «Анжи», но пока не имею вариантов»

    Нападающий «Анжи» Янник Боли рассказал о своем нынешнем положении в махачкалинском клубе, а также поведал, что стало причиной отмены его уже практически состоявшегося трансфера в «Аль-Аин».

    «Моя ситуация в «Анжи» достаточно сложная. Когда я переходил в клуб, нашей целью был выход в Премьер-лигу, я приносил команде пользу, становился лучшим бомбардиром. Сейчас я хочу уйти, потому что я не понимаю цели клуба. Когда я пришел, я слышал о таких целях, как Еврокубки, высокие места... Сейчас все изменилось. Думаю, клуб просто хочет не вылететь из РФПЛ. Если мне придется остаться, то конечно, я буду играть за «Анжи». Хоть я и хотел бы перейти, пока у меня нет вариантов.

    Когда мой переход в «Аль-Аин» был практически согласован, Сергей Кораблев (прим. – бывший гендиректор «Анжи») запросил у клуба на 300 тысяч евро больше за мой трансфер. После этого «Аль-Аин» отказался от трансфера, а я был вынужден вернуться в «Анжи». Они сказали, что такая ситуация неприемлема и трансфер невозможен. Сейчас я тренируюсь с командой, но если появится хороший вариант, то я уйду. По-прежнему ведется работа по поиску нового клуба. Если же ничего не получится, то я останусь до конца сезона в «Анжи».

    Что касается контракта, то в случае, если я останусь, он не будет пересмотрен. Я буду получать ту же зарплату. Мой контракт рассчитан до июня 2017 года, но в нем есть опция продления на один год, поэтому, возможно, если клуб решит продать меня в другой клуб и выручить деньги, они продлят контракт», – сказал Боли.

    Ивуариец стал игроком «Анжи» в 2014 году. В текущем розыгрыше РФПЛ футболист записал в свой актив два гола в 11-ти встречах. Также он забил два мяча в двух матчах за молодежную команду.

    Источник: Р-Спорт

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    04.02.2017 18:22
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 5 февраля 2017, 01:01

      значит не время

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 19:25

      и свалить не может и некуда по сути...смешно

      0
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