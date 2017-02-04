Прядкин заявил, что «Томь» доиграет сезон в РФПЛ, несмотря на финансовые проблемы

Глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что «Томь» доиграет нынешний сезон в Премьер-лиге, несмотря на существенные финансовые проблемы. Напомним, что футболисты и сотрудники томского клуба не получали зарплату с лета. В зимнее трансферное окно из-за долгов сибиряков покинул целый ряд игроков.

«Беспокойства и опасности, что команда сойдет с дистанции из-за финансовых проблем, нет. Огромное спасибо властям региона, Виталий Леонтьевич Мутко много уделил этому внимания. В понедельник-вторник у меня будет разговор с генеральным директором томичей Русланом Киселевым, и я буду владеть более детальной информацией. Но обычно мы на связи, когда ситуация обострена, так что сейчас она, судя по всему, выравнивается», – сказал Прядкин.

Отметим, что по причине существующей задолженности томичи в настоящий момент не имеют права на регистрацию новых футболистов из-за запрета РФС,

По итогам 17-ти туров «Томь» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, набрав лишь девять очков.