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    Прядкин заявил, что «Томь» доиграет сезон в РФПЛ, несмотря на финансовые проблемы

    Глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что «Томь» доиграет нынешний сезон в Премьер-лиге, несмотря на существенные финансовые проблемы. Напомним, что футболисты и сотрудники томского клуба не получали зарплату с лета. В зимнее трансферное окно из-за долгов сибиряков покинул целый ряд игроков.

    «Беспокойства и опасности, что команда сойдет с дистанции из-за финансовых проблем, нет. Огромное спасибо властям региона, Виталий Леонтьевич Мутко много уделил этому внимания. В понедельник-вторник у меня будет разговор с генеральным директором томичей Русланом Киселевым, и я буду владеть более детальной информацией. Но обычно мы на связи, когда ситуация обострена, так что сейчас она, судя по всему, выравнивается», – сказал Прядкин.

    Отметим, что по причине существующей задолженности томичи в настоящий момент не имеют права на регистрацию новых футболистов из-за запрета РФС,

    По итогам 17-ти туров «Томь» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, набрав лишь девять очков.

    Источник: ТАСС

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    04.02.2017 17:58
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