Головин: «Поиграть в Европе есть желание, но при условии, что достигну уровня Дзагоева»

Хавбек ЦСКА Александр Головин не стал скрывать, что ему интересен вариант с продолжением карьеры в одном из европейских клубов. При этом 20-летний игрок подчеркнул, что за границу ему стоит ехать только тогда, когда его уровень станет сопоставим с одним из нынешних лидеров армейцев Аланом Дзагоевым.

«Конечно, в будущем хотелось бы поиграть в европейском клубе. Если бы я достиг того уровня, который сейчас демонстрирует Дзагоев, то может и стоило бы попробовать свои силы в Европе, но пока об этом рано думать. Но если всю карьеру проведу в ЦСКА, то не расстроюсь.

Если предоставится возможность, то хотел бы попробовать силы в Англии или Германии. Мне очень импонирует игра лондонского «Арсенала» и дортмундской «Боруссии».

Сейчас точно не стал бы рассматривать предложение из Китая, только если в конце карьеры, уже доигрывать. А сейчас, пока идет рост как футболиста и есть возможность поиграть в топовых клубах, зачем переезжать в Азию? Для меня тут выбор очевиден, игра предпочтительнее больших денег», – сказал Головин.

В текущем сезоне Головин принял участие в 24-х поединках, отметившись одним голом и одним результативным пасом.