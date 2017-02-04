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  • Головин: «Поиграть в Европе есть желание, но при условии, что достигну уровня Дзагоева»

Головин: «Поиграть в Европе есть желание, но при условии, что достигну уровня Дзагоева»

4 февраля 2017, 17:29
12

Хавбек ЦСКА Александр Головин не стал скрывать, что ему интересен вариант с продолжением карьеры в одном из европейских клубов. При этом 20-летний игрок подчеркнул, что за границу ему стоит ехать только тогда, когда его уровень станет сопоставим с одним из нынешних лидеров армейцев Аланом Дзагоевым.

«Конечно, в будущем хотелось бы поиграть в европейском клубе. Если бы я достиг того уровня, который сейчас демонстрирует Дзагоев, то может и стоило бы попробовать свои силы в Европе, но пока об этом рано думать. Но если всю карьеру проведу в ЦСКА, то не расстроюсь.

Если предоставится возможность, то хотел бы попробовать силы в Англии или Германии. Мне очень импонирует игра лондонского «Арсенала» и дортмундской «Боруссии».

Сейчас точно не стал бы рассматривать предложение из Китая, только если в конце карьеры, уже доигрывать. А сейчас, пока идет рост как футболиста и есть возможность поиграть в топовых клубах, зачем переезжать в Азию? Для меня тут выбор очевиден, игра предпочтительнее больших денег», – сказал Головин.

В текущем сезоне Головин принял участие в 24-х поединках, отметившись одним голом и одним результативным пасом.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан Головин Александр
Комментарии (12)
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shinnik
1486218735
Он ещё и умный... Это хорошо.Это -радует.
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x-x-x-x-x
1486218815
если сейчас перейдешь то может и перепрыгнаш а нет так и не достигнешь. да еще надо переходить в клуб где будеть игровое время
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каа
1486219984
Если переходить то сейчас...пока еще не сложился психологически как игрок РФПЛ... дальше практически невозможно...Полузащитников из России практически не берут...не та философия футбола...
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отдай мои вещи
1486220383
головин - пустота
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Cant Stop
1486221137
уровня Дзагоева.... уровня Пирло не хочешь стать?
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subbotaspartak
1486222028
Если Дзагоев для тебя предел, Будешь ты в Европе не удел.
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УхоГорлоНос
1486222711
При всем уважении к Алану...у него нет уровня. Для РФПЛ,может быть, он звезда. Для любого клуба из топ-5 чемпионатов - усиление скамейки
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sochi-2013
1486222742
Птица невысокого полета.
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swot
1486225605
никто в Европу не поедет. бабки только в России платят за скамейку
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S.sol
1486226703
А в детстве наверное мечтал работать заправщиком на АЗС...
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