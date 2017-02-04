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    Головин: «Поиграть в Европе есть желание, но при условии, что достигну уровня Дзагоева»

    Хавбек ЦСКА Александр Головин не стал скрывать, что ему интересен вариант с продолжением карьеры в одном из европейских клубов. При этом 20-летний игрок подчеркнул, что за границу ему стоит ехать только тогда, когда его уровень станет сопоставим с одним из нынешних лидеров армейцев Аланом Дзагоевым.

    «Конечно, в будущем хотелось бы поиграть в европейском клубе. Если бы я достиг того уровня, который сейчас демонстрирует Дзагоев, то может и стоило бы попробовать свои силы в Европе, но пока об этом рано думать. Но если всю карьеру проведу в ЦСКА, то не расстроюсь.

    Если предоставится возможность, то хотел бы попробовать силы в Англии или Германии. Мне очень импонирует игра лондонского «Арсенала» и дортмундской «Боруссии».

    Сейчас точно не стал бы рассматривать предложение из Китая, только если в конце карьеры, уже доигрывать. А сейчас, пока идет рост как футболиста и есть возможность поиграть в топовых клубах, зачем переезжать в Азию? Для меня тут выбор очевиден, игра предпочтительнее больших денег», – сказал Головин.

    В текущем сезоне Головин принял участие в 24-х поединках, отметившись одним голом и одним результативным пасом.

    Источник: ТАСС

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    04.02.2017 17:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +89

      S.sol 4 февраля 2017, 19:45

      А в детстве наверное мечтал работать заправщиком на АЗС...

      -2
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      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 19:26

      никто в Европу не поедет. бабки только в России платят за скамейку

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 4 февраля 2017, 18:39

      Птица невысокого полета.

      0
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 4 февраля 2017, 18:38

      При всем уважении к Алану...у него нет уровня. Для РФПЛ,может быть, он звезда. Для любого клуба из топ-5 чемпионатов - усиление скамейки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 4 февраля 2017, 18:27

      Если Дзагоев для тебя предел,
      Будешь ты в Европе не удел.

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 4 февраля 2017, 18:12

      уровня Дзагоева.... уровня Пирло не хочешь стать?

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 4 февраля 2017, 17:59

      головин - пустота

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > отдай мои вещи 4 февраля 2017, 18:25

      ну по крайней мере он играет сильнее Миранчука сейчас...

      0
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос > RedGreenHooligan 4 февраля 2017, 18:39

      А статистика такая же, только матчей больше

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 4 февраля 2017, 17:53

      Если переходить то сейчас...пока еще не сложился психологически как игрок РФПЛ... дальше практически невозможно...Полузащитников из России практически не берут...не та философия футбола...

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 4 февраля 2017, 17:33

      если сейчас перейдешь то может и перепрыгнаш а нет так и не достигнешь. да еще надо переходить в клуб где будеть игровое время

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 февраля 2017, 17:32

      Он ещё и умный...
      Это хорошо.Это -радует.

      3
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