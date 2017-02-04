В руководстве «Вест Хэма» Пайета назвали нашкодившим школьником

Вице-председатель «Вест Хэма» Каррен Брэди рассказал об уходе бывшего полузащитника команды Димитри Пайета в «Марсель». По словам функционера, 29-летний француз сделал все, чтобы «молотобойцы» продали его.

«Еще до Рождества мы поняли, что сердце Пайета не принадлежит «Вест Хэму». Нам пришлось сделать единственный шаг, имевший смысл, – продать его. Мы продали его за 25 миллионов фунтов стерлингов. На бумаге – хорошие деньги, на деле – плохой бизнес. Но он вел себя, как непослушный школьник, поэтому мы выбрали вариант с продажей», – сказал Брэди.

Напомним, перед своим уходом из «Всет Хэма» Пайет грозился травмировать себе крестообразные связки, чтобы не выходить на поле в составе лондонского клуба, и обещал, что больше не наденет футболку «молотобойцев».