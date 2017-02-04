Венгер намерен принять решение о будущем в «Арсенале» исходя из внутренних ощущений

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что еще не определился относительно своего будущего в лондонском клубе. Отметим, что действующий контракт французского специалиста с «канонирами» истекает в конце нынешнего сезона.

«Вероятность того, что я останусь в «Арсенале», нельзя объяснить в цифрах. Мое решение будет зависеть от внутренних ощущений. На данный момент я полностью сосредоточен на работе с командой. Могу гарантировать, что так будет до последнего дня моего контракта. Игрокам не стоит отвлекаться на такие вещи, им стоит думать только об играх», – сказал Венгер.

Добавим, что Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года.