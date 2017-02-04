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  • Витсель: «Финансы имели важное значение в моем решении поехать в Китай»

Витсель: «Финансы имели важное значение в моем решении поехать в Китай»

4 февраля 2017, 06:59
21

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал, почему этой зимой он решил перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», а не в «Ювентус», с которым ранее вел переговоры. По словам бельгийца, в его переезде в Китай важную роль сыграли финансовые условия.

«Это было мое решение. Я очень уважаю «Ювентус», с которым я несколько лет вел переговоры. Туринский клуб прилагал все усилия, но я решил выбрать «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Это был нелегкий выбор, и я желаю «Ювентусу» всего наилучшего.

Врать не буду, финансовые условия имели важное значение в решении поехать в Китай, однако здесь не собираются отдавать мне деньги просто так. Этот клуб амбициозен. Хочу внести свой вклад в процесс создания новой команды», – сказал хавбек.

Напомним, что заработная плата Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» составляет около 20 миллионов евро в год.

Источник: Gianlucadimarzio
Италия. Серия А Ювентус Тяньцзинь Цюаньцзянь Витсель Аксель
Комментарии (21)
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swot1205
1486181036
главное будущее семьи
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Амба Нагорск
1486181099
Честно сказал о бабосах
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Rebrova
1486185770
Это очевидно. деньги в футболе всегда важнее самой игры. в этом и весь минус
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SERG63
1486185808
Молодец!Думающий и ответственный!Удачи!
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Lev Aleks
1486187983
Китайцы долбодятлы, с дуба походу рухнули такими бабками раскидываться.....если не брать в расчёт футбол, на эти деньги легко можно было улучшить жизни тысячи людей.....ебланы куда спорт катится....тьфу позорище блять!
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Lev Aleks
1486188059
ещё раз повторяю, фиксированную им нужно всем з/п сукам этим безмозглым)
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ufos73
1486190837
Зажрались! Ладно бы если голодали, а так ни чести не достоинства... Предложи побольше и вы**ать можно...
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Ортапед
1486194006
синдром "Денисова"
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alp
1486199130
конечно, вряд ли он теперь попадет в европейский топ клуб, после этого решения, но с таким баблом оно и нахер ненадо. в конце концов, захочет заниматься футболом - купит себе какой нибудь ФК. короче, все правильно сделал
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aleksander
1486203460
Это решение каждого! как захотел так и сделал-поступил! думаю если бы у каждого стоял выбор между работой "грубо говоря" между Газпромом и ЖКХ каждый выбрал бы там где платят больше... спасибо Витсель за ВСЁ!!! P.S. чисто нейтральное мнение(хоть и болею за Зеньку!)...
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