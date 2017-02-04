Витсель: «Финансы имели важное значение в моем решении поехать в Китай»

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал, почему этой зимой он решил перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», а не в «Ювентус», с которым ранее вел переговоры. По словам бельгийца, в его переезде в Китай важную роль сыграли финансовые условия.

«Это было мое решение. Я очень уважаю «Ювентус», с которым я несколько лет вел переговоры. Туринский клуб прилагал все усилия, но я решил выбрать «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Это был нелегкий выбор, и я желаю «Ювентусу» всего наилучшего.

Врать не буду, финансовые условия имели важное значение в решении поехать в Китай, однако здесь не собираются отдавать мне деньги просто так. Этот клуб амбициозен. Хочу внести свой вклад в процесс создания новой команды», – сказал хавбек.

Напомним, что заработная плата Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» составляет около 20 миллионов евро в год.