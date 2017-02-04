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    Витсель: «Финансы имели важное значение в моем решении поехать в Китай»

    Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал, почему этой зимой он решил перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», а не в «Ювентус», с которым ранее вел переговоры. По словам бельгийца, в его переезде в Китай важную роль сыграли финансовые условия.

    «Это было мое решение. Я очень уважаю «Ювентус», с которым я несколько лет вел переговоры. Туринский клуб прилагал все усилия, но я решил выбрать «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Это был нелегкий выбор, и я желаю «Ювентусу» всего наилучшего.

    Врать не буду, финансовые условия имели важное значение в решении поехать в Китай, однако здесь не собираются отдавать мне деньги просто так. Этот клуб амбициозен. Хочу внести свой вклад в процесс создания новой команды», – сказал хавбек.

    Напомним, что заработная плата Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» составляет около 20 миллионов евро в год.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    04.02.2017 06:59
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +255

      aleksander 4 февраля 2017, 13:17

      Это решение каждого! как захотел так и сделал-поступил! думаю если бы у каждого стоял выбор между работой "грубо говоря" между Газпромом и ЖКХ каждый выбрал бы там где платят больше... спасибо Витсель за ВСЁ!!!
      P.S. чисто нейтральное мнение(хоть и болею за Зеньку!)...

      -1
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      Рейтинг: +11234

      alp 4 февраля 2017, 12:05

      конечно, вряд ли он теперь попадет в европейский топ клуб, после этого решения, но с таким баблом оно и нахер ненадо. в конце концов, захочет заниматься футболом - купит себе какой нибудь ФК. короче, все правильно сделал

      0
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 4 февраля 2017, 10:40

      синдром "Денисова"

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 февраля 2017, 09:47

      Зажрались! Ладно бы если голодали, а так ни чести не достоинства... Предложи побольше и вы**ать можно...

      2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 февраля 2017, 09:00

      ещё раз повторяю, фиксированную им нужно всем з/п сукам этим безмозглым)

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 февраля 2017, 08:59

      Китайцы долбодятлы, с дуба походу рухнули такими бабками раскидываться.....если не брать в расчёт футбол, на эти деньги легко можно было улучшить жизни тысячи людей.....ебланы куда спорт катится....тьфу позорище блять!

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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 4 февраля 2017, 08:24

      Главное значение!!! и единственное!!!

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 4 февраля 2017, 08:23

      Молодец!Думающий и ответственный!Удачи!

      1
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 4 февраля 2017, 08:22

      Это очевидно. деньги в футболе всегда важнее самой игры. в этом и весь минус

      1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 4 февраля 2017, 08:18

      В работе главное деньги которыми она оценивается и когда минималка 6500 р в месяц толку ждать не приходится. Когда же вы поймете какое качество вы сами закладываете?!!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Maxim Nik 4 февраля 2017, 09:44

      Одно дело 6500 и другое 4-5 лямов не деревянных конечно... Это называется не нужда, а зажрался!

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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik > ufos73 9 февраля 2017, 20:48

      Все правильно сделал Витсель, перешёл туда где больше платят. Почти любой бы так поступил. А на 6500 рублей в месяц соглашаются потому что идти больше некуда везде такое предложение, а у частников и меньше бывает. В людей надо деньги вкладывать тогда и демография улучшится значительно. А Китайцы молодцы развивают свой футбол. Развитие обычно там бывает куда деньги вкладываются. А не как у нас - появились деньги надо их в резервный фонд отложить - а почему бы не направить их на повышение зарплаты хотя бы минимальной?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Maxim Nik 10 февраля 2017, 01:22

      Ответы на все свои вопросы ты легко найдешь в учебнике по экономике... Нельзя просто так поднимать зп! Это приводит к росту цен... А если бы не было резервного фонда, до бакс сейчас стоил бы не 60, а ну может 300, и жили бы мы как сейчас живут на Украине, ну или как в 90-е...

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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik > ufos73 10 февраля 2017, 17:36

      Вот лапшу на уши вешать не надо. Значит цены поднимать без роста зарплаты можно, а зарплату без роста цен нельзя? Не знаю как в твоем регионе дела, но в Тамбовской области из-за очень маленькой зарплаты большинства населения, люди не могут позволить зачать ребёнка - как следствие вымирание области. А если кому-то и придётся понизить зарплату, ну чтобы цены не подскачили - то пусть это будут те у которых зарплата выше 650000 р в месяц - им можно и понизить.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Maxim Nik 10 февраля 2017, 18:49

      Вооооот, что бы кому то повысить, и не увеличить производственные затраты, которые влияют на цену товара, услуги, надо что то понизить... Только ни один начальник сам себе зп не урежет...

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