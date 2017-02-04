Романцев: «Селихов в «Спартаке»? Хороших футболистов много не бывает»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев дал понять, что у новичка Александра Селихова есть шанс стать первым вратарем красно-белых. Напомним, что российский голкипер перешел в московский клуб этой зимой из «Амкара».

– Появление Селихова при живом Реброве не может навредить?

– Хороших футболистов много не бывает. А дальше все зависит от того, как поведет себя вратарь, не попавший в обойму. Хотя помню, что когда Дасаев сыграл первый матч за «Спартак», то Бесков позвал Александра Прохорова и объявил о расставании. А ведь Саша был лидером, капитаном. Но то Дасаев… Он сразу заиграл так, словно за спиной у него многолетний опыт. Какие мячи он тащил!

В нынешнем сезоне Селихов провел за «Амкар» в РФПЛ 17 матчей, в которых пропустил 12 голов.