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    Романцев: «Селихов в «Спартаке»? Хороших футболистов много не бывает»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев дал понять, что у новичка Александра Селихова есть шанс стать первым вратарем красно-белых. Напомним, что российский голкипер перешел в московский клуб этой зимой из «Амкара».

    – Появление Селихова при живом Реброве не может навредить?

    – Хороших футболистов много не бывает. А дальше все зависит от того, как поведет себя вратарь, не попавший в обойму. Хотя помню, что когда Дасаев сыграл первый матч за «Спартак», то Бесков позвал Александра Прохорова и объявил о расставании. А ведь Саша был лидером, капитаном. Но то Дасаев… Он сразу заиграл так, словно за спиной у него многолетний опыт. Какие мячи он тащил!

    В нынешнем сезоне Селихов провел за «Амкар» в РФПЛ 17 матчей, в которых пропустил 12 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2017 06:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 февраля 2017, 09:22

      Удачи обоим вратарям!!!!

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