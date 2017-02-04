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  • Луческу: «Иванович может закрыть сразу две позиции. Это очень важный трансфер для нас»

Луческу: «Иванович может закрыть сразу две позиции. Это очень важный трансфер для нас»

4 февраля 2017, 00:01
8

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после товарищеского матча против пражской «Спарты» (0:2) поделился мнением о дебюте новичка команды Бранислава Ивановича. Отметим, что сербский защитник вышел на замену и отыграл весь второй тайм.

– Иванович вышел справа. Чем это вызвано? Рассматриваете ли вы его как правого защитника или как центрального?

– Это очень важный трансфер для нас. Он универсал и может закрыть сразу две позиции: и правого и центрального защитника, тем более, что у нас отсутствует давно Новосельцев, и давно у нас не было других альтернативных вариантов. А Смольникову еще нужно время для того, чтобы он начал играть в основном составе. Об уровне Ивановича, конечно, нет смысла говорить – просто хотел посмотреть его на позиции правого защитника. В дальнейшем посмотрим: где больше будет в нем нуждаться команда, там и будем его использовать. Это для нас очень хороший трансфер, и думаю, что его большой опыт поможет нашей команде.

Напомним, Иванович перешел в «Зенит» этой зимой из «Челси», подписав контракт на 2,5 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Луческу Мирча
Комментарии (8)
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simoron81
1486156301
хорошое приобретение
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пряник929
1486156470
Один за всех
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Sergej-74
1486158032
пользу принесет
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1bear
1486159501
...согласен на 100%–удачное приобретение!..
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spaike
1486160825
Конечно хороший защитник, но смущает возраст. Хотелось увидеть более молодого игрока.
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elizaveta-285
1486162327
Иванович - мужик и боец, еще и капитаном по слухам сделают!
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AccordTuv17
1486176963
Он был хорош
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Ортапед
1486194275
у нас повариха собой может закрыть 2 позиции. главное чтобы не забывал что он профессионал
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