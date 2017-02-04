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    Луческу: «Иванович может закрыть сразу две позиции. Это очень важный трансфер для нас»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после товарищеского матча против пражской «Спарты» (0:2) поделился мнением о дебюте новичка команды Бранислава Ивановича. Отметим, что сербский защитник вышел на замену и отыграл весь второй тайм.

    – Иванович вышел справа. Чем это вызвано? Рассматриваете ли вы его как правого защитника или как центрального?

    – Это очень важный трансфер для нас. Он универсал и может закрыть сразу две позиции: и правого и центрального защитника, тем более, что у нас отсутствует давно Новосельцев, и давно у нас не было других альтернативных вариантов. А Смольникову еще нужно время для того, чтобы он начал играть в основном составе. Об уровне Ивановича, конечно, нет смысла говорить – просто хотел посмотреть его на позиции правого защитника. В дальнейшем посмотрим: где больше будет в нем нуждаться команда, там и будем его использовать. Это для нас очень хороший трансфер, и думаю, что его большой опыт поможет нашей команде.

    Напомним, Иванович перешел в «Зенит» этой зимой из «Челси», подписав контракт на 2,5 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.02.2017 00:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 4 февраля 2017, 10:44

      у нас повариха собой может закрыть 2 позиции. главное чтобы не забывал что он профессионал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      AccordTuv17 4 февраля 2017, 05:56

      Он был хорош

      0
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    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 4 февраля 2017, 01:52

      Иванович - мужик и боец, еще и капитаном по слухам сделают!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      spaike 4 февраля 2017, 01:27

      Конечно хороший защитник, но смущает возраст. Хотелось увидеть более молодого игрока.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 4 февраля 2017, 01:05

      ...согласен на 100%–удачное приобретение!..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 4 февраля 2017, 00:40

      пользу принесет

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 февраля 2017, 00:14

      Один за всех

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 4 февраля 2017, 00:11

      хорошое приобретение

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