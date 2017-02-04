Луческу: «Иванович может закрыть сразу две позиции. Это очень важный трансфер для нас»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после товарищеского матча против пражской «Спарты» (0:2) поделился мнением о дебюте новичка команды Бранислава Ивановича. Отметим, что сербский защитник вышел на замену и отыграл весь второй тайм.

– Иванович вышел справа. Чем это вызвано? Рассматриваете ли вы его как правого защитника или как центрального?

– Это очень важный трансфер для нас. Он универсал и может закрыть сразу две позиции: и правого и центрального защитника, тем более, что у нас отсутствует давно Новосельцев, и давно у нас не было других альтернативных вариантов. А Смольникову еще нужно время для того, чтобы он начал играть в основном составе. Об уровне Ивановича, конечно, нет смысла говорить – просто хотел посмотреть его на позиции правого защитника. В дальнейшем посмотрим: где больше будет в нем нуждаться команда, там и будем его использовать. Это для нас очень хороший трансфер, и думаю, что его большой опыт поможет нашей команде.

Напомним, Иванович перешел в «Зенит» этой зимой из «Челси», подписав контракт на 2,5 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.