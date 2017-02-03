Агент: «Ясность по трансферу Миранчука наступит вечером»

Футбольный агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, признался, что будущее его клиента зависит от президента столичного клуба Ильи Геркуса.

«По Алексею Миранчуку есть предметное предложение от «Рубина«, которое направлено в футбольный клуб «Локомотив», но, как сказал президент клуба Илья Геркус, Алексей перейдет в тот клуб, который за него больше заплатит. Честно говоря, у меня нет комментариев по всему, что происходит, нужно спрашивать у господина президента, какие у него планы: отпустить Алексея в это трансферное окно или же он только свободным агентом сможет уйти летом. Все сейчас зависит от Геркуса, как он захочет, так и будет.

В случае, если президент даст согласие на переход Алексея этой зимой, то произойдет прямой трансфер футболиста. Если мы не получим согласие на трансфер, возможны разные варианты. Для нас предпочтительней самый мягкий и безболезненный вариант для футболиста, но мы пока о нем промолчим, пока рано говорить. Я думаю, что сегодня вечером появится информация, и вы обо всем узнаете», – рассказал Шпинев.

Ранее сообщалось, что Миранчук уже согласовал условия личного контракта с «Рубином».