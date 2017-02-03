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    Агент: «Ясность по трансферу Миранчука наступит вечером»

    Футбольный агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, признался, что будущее его клиента зависит от президента столичного клуба Ильи Геркуса.

    «По Алексею Миранчуку есть предметное предложение от «Рубина«, которое направлено в футбольный клуб «Локомотив», но, как сказал президент клуба Илья Геркус, Алексей перейдет в тот клуб, который за него больше заплатит. Честно говоря, у меня нет комментариев по всему, что происходит, нужно спрашивать у господина президента, какие у него планы: отпустить Алексея в это трансферное окно или же он только свободным агентом сможет уйти летом. Все сейчас зависит от Геркуса, как он захочет, так и будет.

    В случае, если президент даст согласие на переход Алексея этой зимой, то произойдет прямой трансфер футболиста. Если мы не получим согласие на трансфер, возможны разные варианты. Для нас предпочтительней самый мягкий и безболезненный вариант для футболиста, но мы пока о нем промолчим, пока рано говорить. Я думаю, что сегодня вечером появится информация, и вы обо всем узнаете», – рассказал Шпинев.

    Ранее сообщалось, что Миранчук уже согласовал условия личного контракта с «Рубином».

    Источник: Р-Спорт

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    03.02.2017 11:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 февраля 2017, 18:15

      утро вечера мудренее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 февраля 2017, 12:14

      Честно говоря уже подташнивает от новостей про "супер звезду" российского футбола! Скорее бы уже ушёл! Расстраиваться никто не будет и на команде это никак не отразится!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 3 февраля 2017, 12:06

      Достали уже с этим Миранчуком.Писать больше не о чем?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > гус 3 февраля 2017, 16:38

      Посмотри его статистику и игру, какая он звездочка? Талант есть бесспорно,но уже 3 года топчется на одном месте.

      1
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