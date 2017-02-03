Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чантурия: «Когда вернусь, буду сильнее и эффективнее, чем раньше»

Чантурия: «Когда вернусь, буду сильнее и эффективнее, чем раньше»

3 февраля 2017, 10:56

Полузащитник «Урала» Георгий Чантурия рассказал о ходе восстановления после операции на поврежденных связках коленного сустава.

«Мое восстановление проходит очень хорошо, даже доктор и физиотерапевт сказали, что спустя восемь недель после операции колено стабильно, так что я уже могу бегать и выполнять некоторые сложные упражнения с весом. Каждый день провожу по 6-7 часов в тренажерном зале, потому что я хочу вернуться быстрее, чем ожидалось.

Нога в порядке и болевых ощущений больше нет. Я присоединюсь к команде только тогда, когда на 100% буду готов, и я не хочу рисковать, потому что чувствую ответственность перед болельщиками, ведь я должен забивать голы для них!

Когда я получил травму, то не ожидал, что мне понадобится операция, и нужно будет восстанавливаться 6-7 месяцев. Но это часть моей работы, это футбол и в спорте такое случается. Я не первый и не последний с кем это произошло. Сейчас я обещаю себе, что когда я вернусь, буду сильнее и эффективнее, чем я был раньше», – рассказал футболист.

Напомним, что травму Чантурия получил в выездном матче с «Локомотивом» (1:1).

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Чантурия Георгий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
11
Определен лучший футболист России
12:49
2
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
3
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
5
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
9
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Все новости
Все новости
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
3
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
5
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
9
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
4
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
5
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
11
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+