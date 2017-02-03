Чантурия: «Когда вернусь, буду сильнее и эффективнее, чем раньше»

Полузащитник «Урала» Георгий Чантурия рассказал о ходе восстановления после операции на поврежденных связках коленного сустава.

«Мое восстановление проходит очень хорошо, даже доктор и физиотерапевт сказали, что спустя восемь недель после операции колено стабильно, так что я уже могу бегать и выполнять некоторые сложные упражнения с весом. Каждый день провожу по 6-7 часов в тренажерном зале, потому что я хочу вернуться быстрее, чем ожидалось.

Нога в порядке и болевых ощущений больше нет. Я присоединюсь к команде только тогда, когда на 100% буду готов, и я не хочу рисковать, потому что чувствую ответственность перед болельщиками, ведь я должен забивать голы для них!

Когда я получил травму, то не ожидал, что мне понадобится операция, и нужно будет восстанавливаться 6-7 месяцев. Но это часть моей работы, это футбол и в спорте такое случается. Я не первый и не последний с кем это произошло. Сейчас я обещаю себе, что когда я вернусь, буду сильнее и эффективнее, чем я был раньше», – рассказал футболист.

Напомним, что травму Чантурия получил в выездном матче с «Локомотивом» (1:1).