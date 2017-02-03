Карпин: «Только потому, что были штрафы, «Спартак» занимал высокие места»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин ответил Андрею Тихонову на его заявление, что в рядах красно-белых царила нервная обстановка в связи с огромным количеством штрафов, налагаемых на игроков.

«Только потому, что были штрафы, «Спартак» и находился на высоких местах в турнирной таблице. Позже обстановки изменилось, стала более лояльной, что сразу же сказалось на результатах – «Спартак» даже в призеры ни разу не попал», – заявил Карпин.

Напомним, что под руководством Валерия Карпина столичный клуб дважды становился серебряным медалистом чемпионата России.