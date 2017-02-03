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    Карпин: «Только потому, что были штрафы, «Спартак» занимал высокие места»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин ответил Андрею Тихонову на его заявление, что в рядах красно-белых царила нервная обстановка в связи с огромным количеством штрафов, налагаемых на игроков.

    «Только потому, что были штрафы, «Спартак» и находился на высоких местах в турнирной таблице. Позже обстановки изменилось, стала более лояльной, что сразу же сказалось на результатах – «Спартак» даже в призеры ни разу не попал», – заявил Карпин.

    Напомним, что под руководством Валерия Карпина столичный клуб дважды становился серебряным медалистом чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.02.2017 01:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 февраля 2017, 05:42

      Где-то надо наказать, а где-то и поощрить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 3 февраля 2017, 05:22

      бред какой то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Freux 3 февраля 2017, 11:59

      Зря ты так. Система штрафов очень сильно мотивирует.

      1
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      ...
      Рейтинг: +175

      Freux > Apocalypse 3 февраля 2017, 22:06

      Почему тогда у Карреры играют без штрафов!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 3 февраля 2017, 05:13

      пряник и кнут))

      1
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