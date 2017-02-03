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    Совладелец «Вест Хэма» считает, что Пайет стоил 40-50 миллионов

    Совладелец «Вест Хэма» Дэвид Голд заявил, что реальная рыночная цена проданного в «Марсель» Димитри Пайета составляет 40-50 миллионов фунтов.

    Напомним, что французскому клубу трансфер Пайета обошелся в 25 миллионов фунтов.

    «Несмотря на заниженную сумму трансфера, мы были вынуждены продать Пайета, чтобы сохранить микроклимат в команде и вокруг нее. Этот игрок подвел всех – болельщиков, тренера, руководство. Я очень разочарован», – подчеркнул Голд.

    В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провел 18 матчей за лондонский клуб, забил два мяча и отдал девять результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    03.02.2017 01:35
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