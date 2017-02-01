Федун готовит трансфер за 15-20 миллионов

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун намерен усилить состав команды до возобновления чемпионата России. Речь идет о рекордном трансфере стоимостью 15-20 миллионов евро. Как сообщает Life, такие средства выбраны для завоевания чемпионства.

Напомним, в течение текущего межсезонья красно-белые подписали голкипера Александра Селихова, защитника Георгия Джикию, полузащитника Александра Самедова и нападающего Луиса Адриано.

Для российских клубов трансферное окно открыто до 24 февраля.

После первого круга чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице.

Последний раз столичный клуб выигрывал золото РФПЛ в сезоне-2000/01.