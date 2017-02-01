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    Федун готовит трансфер за 15-20 миллионов

    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун намерен усилить состав команды до возобновления чемпионата России. Речь идет о рекордном трансфере стоимостью 15-20 миллионов евро. Как сообщает Life, такие средства выбраны для завоевания чемпионства.

    Напомним, в течение текущего межсезонья красно-белые подписали голкипера Александра Селихова, защитника Георгия Джикию, полузащитника Александра Самедова и нападающего Луиса Адриано.

    Для российских клубов трансферное окно открыто до 24 февраля.

    После первого круга чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице.

    Последний раз столичный клуб выигрывал золото РФПЛ в сезоне-2000/01.

    Источник: Life

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    01.02.2017 21:53
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +816

      diktatop 2 февраля 2017, 16:31

      давно LIFE стал спортивные новости вещать)

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 февраля 2017, 13:24

      Нужен в любом случае игрок в атакующую линию, в связку к Промесу, который в дальнейшем сможет его безболезненно заменить в случае продажи... За полгода как раз сможет освоиться, понять что к чему, с партнёрами сыграться... Бэйли уже ушёл мимо кассы, из такой когорты есть Тилеманс и Луан, может ещё кто... Но, нужно понимать, что из топ-чемпов сейчас хорошего игрока никто не отпустит, ибо ТО закрылось и замену не найти. Поэтому эти 2 варианта видятся наиболее привлекательными...

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 2 февраля 2017, 11:01

      Нужен очень качественный игрок, который реально стоит таких денег...

      0
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      Рейтинг: +173

      agrmark 2 февраля 2017, 10:42

      Очень даже хорошо, нужно усиление!

      0
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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN 2 февраля 2017, 09:17

      из наших если только Смолов за эти деньги....)легионер,однозначно-если не тюлька очередная...

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > SPACE TRUCKIN 2 февраля 2017, 09:43

      Смолов на зти деньги не тянет

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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > Catastrofa 3 февраля 2017, 09:26

      понятно,что не тянет-самый дорогой просто Смолов - из доморощенных больше никто не пришёл на ум...)))

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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 2 февраля 2017, 08:47

      Что-то мне подсказывает, что это будет легионер.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 2 февраля 2017, 08:30

      Ждем к следующему сезону звезду! Но денежек можно и добавить!

      0
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 2 февраля 2017, 07:40

      Каков источник, такова и новость. Как говаривал Станиславский "Не Верю!!!". (как бы ни хотелось..)

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 2 февраля 2017, 07:14

      Это утка сказали же трансферов не будет больше а журналюги опять воду мутят чтоб побольше народу заинтересовать

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 2 февраля 2017, 06:29

      Хорошая новость! Хотелось бы узнать фамилию.

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