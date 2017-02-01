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    Райола: «Ибрагимович всегда любил Неаполь»

    Футбольный агент Мино Райола порассуждал о будущем своего клиента Златана Ибрагимовича, выступающего за «Манчестер Юнайтед».

    «Ибрагимович всегда любил Неаполь и страстность местных жителей. Он вырос в семье, чей темперамент похож на неаполитанский. Он знает, что значит любовь неаполитанцев, и эта страсть всегда привлекала его. Он лично знаком с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом. Пока мало конкретики, потому что в случае Златана может произойти что угодно», — сказал Райола.

    35-летний швед перешел в «МЮ» в июле 2016-го года из «ПСЖ» в статусе свободного агента. За 31 матч в команде Жозе Моуринью нападающий забил 19 мячей.

    Источник: Football Italia

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    01.02.2017 21:23
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 2 февраля 2017, 18:06

      так цыган говорил,что МЮ это последнее место

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 2 февраля 2017, 08:58

      Намекает на переход в Наполи,)

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