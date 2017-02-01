Райола: «Ибрагимович всегда любил Неаполь»

Футбольный агент Мино Райола порассуждал о будущем своего клиента Златана Ибрагимовича, выступающего за «Манчестер Юнайтед».

«Ибрагимович всегда любил Неаполь и страстность местных жителей. Он вырос в семье, чей темперамент похож на неаполитанский. Он знает, что значит любовь неаполитанцев, и эта страсть всегда привлекала его. Он лично знаком с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом. Пока мало конкретики, потому что в случае Златана может произойти что угодно», — сказал Райола.

35-летний швед перешел в «МЮ» в июле 2016-го года из «ПСЖ» в статусе свободного агента. За 31 матч в команде Жозе Моуринью нападающий забил 19 мячей.