Леоненко назвал «дурошлепством» возможный бойкот Украиной ЧМ-2018

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался о возможном бойкоте ЧМ-2018 от Украины. По словам футбольного эксперта, сложившаяся ситуация вызывает у него улыбку.

«До сих пор сами не знают, поедут или не поедут. Для меня это, честно говоря, уже смешно. Что с них взять — видимо, у нас чемпионат мира каждый год, как в биатлоне... Для меня это все дурошлепство — какие-то политики захотели, чтобы кто-то не поехал...

Не надо бежать впереди паровоза. На чемпионат мира еще надо выйти. С другой стороны, мы уже один раз вышли так, что лучше бы не выходили. Потом мне начали говорить: «Да, Витя, ты был прав — лучше бы не выходили». А мне не хочется быть правым. Не хочется, чтобы сборная приезжала, а потом позорилась. Так же, как и россияне.

Иногда смотришь на тех же португальцев и думаешь: а чем хуже мы? Что Россия, что Украина, да любая команда. Мы с вами играем одинаково, ничего не изменилось», – сказал Леоненко в интервью «Собеседнику».