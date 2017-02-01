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  • Леоненко назвал «дурошлепством» возможный бойкот Украиной ЧМ-2018

Леоненко назвал «дурошлепством» возможный бойкот Украиной ЧМ-2018

1 февраля 2017, 07:25
6

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался о возможном бойкоте ЧМ-2018 от Украины. По словам футбольного эксперта, сложившаяся ситуация вызывает у него улыбку.

«До сих пор сами не знают, поедут или не поедут. Для меня это, честно говоря, уже смешно. Что с них взять — видимо, у нас чемпионат мира каждый год, как в биатлоне... Для меня это все дурошлепство — какие-то политики захотели, чтобы кто-то не поехал...

Не надо бежать впереди паровоза. На чемпионат мира еще надо выйти. С другой стороны, мы уже один раз вышли так, что лучше бы не выходили. Потом мне начали говорить: «Да, Витя, ты был прав — лучше бы не выходили». А мне не хочется быть правым. Не хочется, чтобы сборная приезжала, а потом позорилась. Так же, как и россияне.

Иногда смотришь на тех же португальцев и думаешь: а чем хуже мы? Что Россия, что Украина, да любая команда. Мы с вами играем одинаково, ничего не изменилось», – сказал Леоненко в интервью «Собеседнику».

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина. Премьер-Лига Динамо К
Комментарии (6)
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84aivengo
1485927339
скажут потом,что специально не вышли из группы...
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bolela_16
1485927787
пробный вброс...
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Barsuk52
1485932242
лучше чтоб помогаче европейцы приехали чем бомжехохлы
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Ailend
1486064229
"Мы с вами играем одинаково, ничего не изменилось". Что правда, то правда...
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forward163
1486096889
еще не попали а уже бойкотируют.. ну зато отмаза будет: мол слили спецом - в знак бойкота.
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