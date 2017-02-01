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    Леоненко назвал «дурошлепством» возможный бойкот Украиной ЧМ-2018

    Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался о возможном бойкоте ЧМ-2018 от Украины. По словам футбольного эксперта, сложившаяся ситуация вызывает у него улыбку.

    «До сих пор сами не знают, поедут или не поедут. Для меня это, честно говоря, уже смешно. Что с них взять — видимо, у нас чемпионат мира каждый год, как в биатлоне... Для меня это все дурошлепство — какие-то политики захотели, чтобы кто-то не поехал...

    Не надо бежать впереди паровоза. На чемпионат мира еще надо выйти. С другой стороны, мы уже один раз вышли так, что лучше бы не выходили. Потом мне начали говорить: «Да, Витя, ты был прав — лучше бы не выходили». А мне не хочется быть правым. Не хочется, чтобы сборная приезжала, а потом позорилась. Так же, как и россияне.

    Иногда смотришь на тех же португальцев и думаешь: а чем хуже мы? Что Россия, что Украина, да любая команда. Мы с вами играем одинаково, ничего не изменилось», – сказал Леоненко в интервью «Собеседнику».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2017 07:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24

      forward163 3 февраля 2017, 07:41

      еще не попали а уже бойкотируют.. ну зато отмаза будет: мол слили спецом - в знак бойкота.

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 > forward163 10 февраля 2017, 13:37

      Тёзка абсолютно с вами согласен))))

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 2 февраля 2017, 22:37

      "Мы с вами играем одинаково, ничего не изменилось". Что правда, то правда...

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 1 февраля 2017, 09:57

      лучше чтоб помогаче европейцы приехали чем бомжехохлы

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 февраля 2017, 08:43

      пробный вброс...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 февраля 2017, 08:35

      скажут потом,что специально не вышли из группы...

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