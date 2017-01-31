Терри: «Надеюсь, мне больше не доведется сыграть в АПЛ в нынешнем сезоне»

Защитник «Челси» Джон Терри рассказал о причинах своего непопадания в состав команды в нынешнем сезоне. На счету 36-летнего игрока лишь четыре поединка в нынешнем розыгрыше АПЛ.

«Иногда игрок никак не может повлиять на ситуацию. Я появлялся в стартовом составе в первых четырех матчах сезона, затем я травмировался, а потом последовали поражения от «Арсенала» и «Ливерпуля». После этого мы 13 матчей не проигрывали, и даже залечив повреждение у меня не выходит пробиться в состав. Я обязан это принять.

Конте изначально был со мной предельно честен. Он сказал: «Я не имею возможности выпускать тебя на поле, когда ребята так здорово выглядят в обороне».

И хочу сказать: надеюсь, мне больше не доведется сыграть в АПЛ в нынешнем сезоне, так как это будет означать, что «Челси» продолжает побеждать», – сказал Терри.