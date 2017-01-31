«Ростов» не продаст Азмуна в «Вильярреал», летом игрок может уйти в «Эвертон»

Руководство «Ростова» не намерено продавать в это трансферное окно лидера команды Сердара Азмуна, в услугах которого, как сообщают различные источники, заинтересован «Вильярреал».

По слухам, летом 22-летний нападающий может перебраться в «Эвертон», которым владеет партнер Алишера Усманова и соотечественник Азмуна Фархад Мошири.

Также дальнейшие карьерные перспективы Азмуна могут напрямую зависеть от судьбы Курбана Бердыева, который сыграл важнейшую роль в становлении иранского футболиста.

В текущем сезоне РФПЛ Азмун провел 14 матчей за «Ростов», забил два мяча. При этом в Лиге чемпионов форвард четырежды поражал ворота соперников.