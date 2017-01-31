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  • «Ростов» не продаст Азмуна в «Вильярреал», летом игрок может уйти в «Эвертон»

«Ростов» не продаст Азмуна в «Вильярреал», летом игрок может уйти в «Эвертон»

31 января 2017, 01:17
15

Руководство «Ростова» не намерено продавать в это трансферное окно лидера команды Сердара Азмуна, в услугах которого, как сообщают различные источники, заинтересован «Вильярреал».

По слухам, летом 22-летний нападающий может перебраться в «Эвертон», которым владеет партнер Алишера Усманова и соотечественник Азмуна Фархад Мошири.

Также дальнейшие карьерные перспективы Азмуна могут напрямую зависеть от судьбы Курбана Бердыева, который сыграл важнейшую роль в становлении иранского футболиста.

В текущем сезоне РФПЛ Азмун провел 14 матчей за «Ростов», забил два мяча. При этом в Лиге чемпионов форвард четырежды поражал ворота соперников.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Ростов Вильярреал Эвертон Азмун Сердар
Комментарии (15)
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арейская
1485818469
Не хотелось бы, ни сейчас, ни летом
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swot1205
1485830498
Но не факт что он вывезет уровеньАПЛ
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Фан666
1485841113
Вилльярреал как-то получше выглядит в смысле перспектив
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Igor Belousov
1485844379
останься в ростове
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a-rakhmatov
1485844489
Пусть доиграет в этом сезоне и ЛЕ
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Томь вперёд
1485845018
До лета он скорее всего ещё будет прогрессировать и подорожает.
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VeniaminS
1485846358
Жалко,неплохой игрок.
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Таганский
1485849530
До лета еще много событий произойдет..
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Gullit 76
1485851238
Ну и хорошо!Впереди лига - Азмун необходим,а до лета ещё много воды утечёт.Может он втрое в цене подоражает и Ростов его на пол команды обменяет?Или наоборот.
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zico2205
1485859087
Эвертон что Лукаку решил продать ??? Если нет- то зачем тогда Азмун ??? Еще пару лет у Бердыева в Ростове- а потом и в Европу можно...А пока еще, Сердар- сыроват...
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