«Ювентус» подписал форварда «Асколи» Орсолини и отдал его в аренду

Форвард «Асколи» Риккардо Орсолини подписал контракт с «Ювентусом».

Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2021 года, а сумма трансфера составила 6 миллионов евро. Еще 4 миллиона «Асколи» может заработать в виде бонусных выплат, которые будут зависеть от выступления игрока в составе туринцев.

Сообщается также, что остаток текущего сезона Орсолини доиграет в своем бывшем клубе на правах аренды.

В текущем чемпионате Серии В 20-летний нападающий провел 22 матча, забил четыре мяча.

Таблица зимних трансферов Серия А