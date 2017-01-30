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Вернблум: «Я уже слишком стар для «Реала» и «Барселоны»

30 января 2017, 20:29
3

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум признался, что считает себя уже слишком зрелым футболистом, чтобы переходить в топ-чемпионат.

«Этой зимой на меня никто не выходил, да и я уже достаточно стар, чтобы переходить в сильный европейский клуб. Прекрасно понимаю, что в «Реале» или «Барселоне» я уже не поиграю и не особо этому огорчен, так как вполне счастлив в ЦСКА. Стараюсь просто играть и наслаждаться футболом», – сказал Вернблум.

В текущем сезоне 30-летний хавбек провел 15 матчей за ЦСКА, отдал одну результативную передачу.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус
Комментарии (3)
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Raxor
1485798394
да ты и в свои лучшие годы не имел шанса там поиграть, понтус, ты и в цска не блистаешь
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Nerlinger
1485816294
Супер Стар
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sour12
1485821376
при всём уважении, не стар, а просто не хватает квалификации...но игрок классный и относится серьёзно к футболу и даст бог здоровья на высоком уровне может играть хоть в цска до 35+ или же в более сильной лиге.
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