Вернблум: «Я уже слишком стар для «Реала» и «Барселоны»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум признался, что считает себя уже слишком зрелым футболистом, чтобы переходить в топ-чемпионат.

«Этой зимой на меня никто не выходил, да и я уже достаточно стар, чтобы переходить в сильный европейский клуб. Прекрасно понимаю, что в «Реале» или «Барселоне» я уже не поиграю и не особо этому огорчен, так как вполне счастлив в ЦСКА. Стараюсь просто играть и наслаждаться футболом», – сказал Вернблум.

В текущем сезоне 30-летний хавбек провел 15 матчей за ЦСКА, отдал одну результативную передачу.