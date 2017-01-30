Пайету пришлось вернуть месячную зарплату «Вест Хэму»

Перед тем, как дать согласие на трансфер хавбека Димитри Пайета в «Марсель», руководство «Вест Хэма» потребовало от игрока выполнить одно условие – вернуть зарплату за январь.

Напомним, в начале месяца 29-летний футболист отказался от выступлений за «молотобойцев», заявив при этом, что больше не наденет футболку лондонского клуба. По причине так называемого бунта француз был сослан в молодежную команду, откуда до перехода в «Марсель» так и не вернулся.

Отметим, что зарплата Пайета в «Вест Хэме» составляла 125 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Вчера он заключил с «Марселем» контракт сроком на 4,5 года.