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«Вильярреал» заинтересован в трансфере Азмуна

30 января 2017, 15:43
17

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун является главной трансферной целью «Вильярреала» нынешней зимой. «Желтую субмарину» в ближайшее время, вероятно, покинет форвард Пато, который уже прошел медобследование в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», поэтому иранец призван его заменить.

Ранее сообщалось, что в Азмуне заинтересованы «Бенфика» и дортмундская «Боруссия». Действующее соглашение 21-летнего игрока истекает в июне 2018 года.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ футболист принял участие в 14-ти поединках, отметившись двумя забитыми мячами.

Источник: AS
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы зимы-2017 Вильярреал Ростов Азмун Сердар
Комментарии (17)
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vgarakh
1485782357
Не трогайте Азмуна, он еще не наигрался за Ростов.
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alll-1
1485783935
«Вильярреал то знает ?
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бочаров
1485785140
пусть Траоре у коней возьмут
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zico2205
1485785553
Рановато пока...Еще сыроват....Бикеич еще сезон поднатаскает- вот тогда вперед в Европу...
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Den Bull
1485786224
Ценник будет хорошим
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Ще Гевара
1485787370
Азмун нужен Ростову, как минимум до лета.
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Anton-champion
1485789574
Азмун не уезжай из Ростова.Ты клубу нужен и клуб в тебе нуждается.Рано ещё.Успеешь ещё в европе наиграться...
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Gullit 76
1485791075
Азмун если сейчас и уедет то только в топ клуб,вряд - ли это Вильяреал.После сезона возможно.
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Фан666
1485791641
Для Азмуна хороший вариант, а вот для Ростова беда
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Перекладина
1486019809
И за сколько хотят?
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