«Вильярреал» заинтересован в трансфере Азмуна

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун является главной трансферной целью «Вильярреала» нынешней зимой. «Желтую субмарину» в ближайшее время, вероятно, покинет форвард Пато, который уже прошел медобследование в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», поэтому иранец призван его заменить.

Ранее сообщалось, что в Азмуне заинтересованы «Бенфика» и дортмундская «Боруссия». Действующее соглашение 21-летнего игрока истекает в июне 2018 года.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ футболист принял участие в 14-ти поединках, отметившись двумя забитыми мячами.