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«Спартак» потерял защитника на сборах в ОАЭ

30 января 2017, 06:56
20

Правый защитник «Спартака» Денис Кутин досрочно завершил сборы команды, которые проходят в ОАЭ. Он получил серьезную травму в столкновении с партнером в ходе тренировки на стадионе «Шейх Зайд». Вечером в сопровождении руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова футболист прошел обследование в одной из клиник Абу-Даби.

Оно выявило у 23-летнего футболиста сотрясение головного мозга и частичный разрыв связок правой ключицы. В дальнейших тренировках Кутин участие принять не сможет.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутин Денис
Комментарии (20)
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MaxSpartakM
1485751010
Выздоравливай! Что за рубка на тренировке, за основу ребята рубяться
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diktatop
1485752048
Здоровья
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vladimir-7
1485754811
Время на лечение есть. Здоровья!
Ответить
alex1004
1485755045
Скорейшего выздоровления!
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Nerlinger
1485757597
Сбежал!!! Свиней там не едят!!!
Ответить
Добрый Бобер
1485757815
Надеюсь последняя потеря. Денису здоровья.
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alll-1
1485759913
здоровья Денису
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Houston
1485763377
Здоровья Денису. Организм молодой пока, переживет
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firs04
1485763941
Заголовок бомба, я уж думал потерялся в дебрях ОАЭ. Здоровья!
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Protosser
1485781555
Мастера заголовка) Искали с собаками?
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