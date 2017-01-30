«Спартак» потерял защитника на сборах в ОАЭ

Правый защитник «Спартака» Денис Кутин досрочно завершил сборы команды, которые проходят в ОАЭ. Он получил серьезную травму в столкновении с партнером в ходе тренировки на стадионе «Шейх Зайд». Вечером в сопровождении руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова футболист прошел обследование в одной из клиник Абу-Даби.

Оно выявило у 23-летнего футболиста сотрясение головного мозга и частичный разрыв связок правой ключицы. В дальнейших тренировках Кутин участие принять не сможет.