Луческу побывал на матче «Андерлехта»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу побывал на матче 24-го тура чемпионата Бельгии, в котором «Андерлехт» и «Стандард» сыграли вничью 0:0, сообщает Dolce Sport. «Андерлехт» после этой встречи набрал 48 очков. Команда располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии. «Стандард» с 33 очками располагается на девятой стоке.

Стоит напомнить, что «Зениту» предстоит встретиться с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч запланирован на 16 февраля, он пройдет в Брюсселе. Ответная встреча будет сыграна в Санкт-Петербурге 23 февраля.