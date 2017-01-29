Компани: «Сейчас я самый счастливый футболист на свете»

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани счастлив вернуться на поле после длительного отсутствия.
Напомним, что вчера бельгиец принял участие в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (3:0). Это первый выход защитника на поле с ноября прошлого года.
«Могу сказать, что сейчас я самый счастливый футболист на свете. Я продолжал упорно трудиться ради возвращения на поле и возможности сыграть 90 минут за клуб, который так много значит для меня.
Матч оказался непростым, но я понимал, что нужно делать», — сказал Компани.
В текущем сезоне Компани сыграл лишь в трех матчах АПЛ.
Источник: ФК «Манчестер Сити»