Компани: «Сейчас я самый счастливый футболист на свете»

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани счастлив вернуться на поле после длительного отсутствия.

Напомним, что вчера бельгиец принял участие в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (3:0). Это первый выход защитника на поле с ноября прошлого года.

«Могу сказать, что сейчас я самый счастливый футболист на свете. Я продолжал упорно трудиться ради возвращения на поле и возможности сыграть 90 минут за клуб, который так много значит для меня.

Матч оказался непростым, но я понимал, что нужно делать», — сказал Компани.

В текущем сезоне Компани сыграл лишь в трех матчах АПЛ.