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  • Рамос просит болельщиков поддержать команду в борьбе за «золото» Примеры

Рамос просит болельщиков поддержать команду в борьбе за «золото» Примеры

29 января 2017, 09:25
6

Защитник «Реала» Серхио Рамос обратился к поклонникам клуба с просьбой поддержать команду в борьбе за чемпионский титул.

Напомним, что «Реал» продолжает лидировать в турнирной таблицы Примеры, опережая «Барселону» на одно очко. Также сливочные имеют одну игру в запасе.

«В первую очередь мы бы хотели, чтобы болельщики нас поддерживали. Только так мы сможем стать сильнее. Вместе с вами мы сможем стать чемпионами.

Впереди у нас сложное противостояние с «Реал Сосьедадом», который в этом сезоне показывает хороший футбол», – отметил он.

Встреча «королевского» клуба с басками состоится сегодня, 29 января. Начало матча в 22:45 по московскому времени.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Рамос Серхио
Комментарии (6)
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CMRDSA
1485675094
На какое одно очко??? Это Севилью на 1, а Барселону на 2
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калач
1485675331
в болельщиков он тоже плюется?
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mederator
1485680087
Только плеваться не надо .
Ответить
Luis Figo
1485695992
Зачем вам болельщики у вас есть гребаные судьи и президент ЛаЛиги!
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Болельщик Реал Мадрида
1485708418
Вперед Мадрид!!!!!!!!!!!!!!
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