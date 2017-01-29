Рамос просит болельщиков поддержать команду в борьбе за «золото» Примеры

Защитник «Реала» Серхио Рамос обратился к поклонникам клуба с просьбой поддержать команду в борьбе за чемпионский титул.

Напомним, что «Реал» продолжает лидировать в турнирной таблицы Примеры, опережая «Барселону» на одно очко. Также сливочные имеют одну игру в запасе.

«В первую очередь мы бы хотели, чтобы болельщики нас поддерживали. Только так мы сможем стать сильнее. Вместе с вами мы сможем стать чемпионами.

Впереди у нас сложное противостояние с «Реал Сосьедадом», который в этом сезоне показывает хороший футбол», – отметил он.

Встреча «королевского» клуба с басками состоится сегодня, 29 января. Начало матча в 22:45 по московскому времени.